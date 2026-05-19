Andrea Kdolsky verlässt Facebook aus Gründen der Selbstfürsorge

Die ehemalige Gesundheitsministerin und Krebsüberlebende Andrea Kdolsky zieht einen Schlussstrich unter ihre Zeit auf Facebook, um sich vor Negativität und Aufmerksamkeitsjägern zu schützen.

Andrea Kdolsky ist in Österreich eine Persönlichkeit, die man nicht so schnell vergisst. Als ehemalige Gesundheit sministerin in den Jahren 2007 und 2008 hat sie bewiesen, dass sie keine Angst davor hat, unbequeme Wahrheiten auszusprechen und auch in hitzigen Debatten standhaft zu bleiben.

Ihr Stil war stets geprägt von einer direkten Art, die oft als polarisierend wahrgenommen wurde, doch hinter ihrer rhetorischen Schärfe stand immer ein klares Ziel: die Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung und das Eintreten für die Sache. In den letzten Jahren hat sich ihr öffentliches Bild jedoch gewandelt. Aus der Politikerin wurde eine Mutmacherin, eine Frau, die ihre schweren persönlichen Kämpfe gegen eine Krebserkrankung nicht verschweigt, sondern sie als Inspiration für andere nutzt.

Ihr offener Umgang mit der Diagnose Darmkrebs und einem Gehirntumor hat ihr eine neue Rolle in der Gesellschaft verschafft. Sie ist heute eine Stimme der Hoffnung für viele Menschen, die sich in ähnlichen, verzweifelten Lebenssituationen befinden und den Mut suchen, trotz schwerster Widrigkeiten weiterzumachen.

Ihre Erfahrungen hat sie in dem Buch mit dem Titel Blumen in der Wüste – Die Schönheit schwerer Zeiten festgehalten, in dem sie detailliert beschreibt, wie man auch in den dunkelsten Stunden des Lebens Lichtblicke finden kann. Diese Publikation war weit mehr als nur eine Autobiografie; sie war ein Leitfaden für alle, die lernen wollen, trotz schwerer Schicksalsschläge nicht aufzugeben. Doch Kdolsky ist nicht nur eine Autorin, sondern bleibt auch in der praktischen Arbeit im Gesundheitswesen engagiert.

Aktuell widmet sie sich einem bedeutsamen Projekt im Burgenland. Im Auftrag von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil arbeitet sie am Aufbau der sogenannten Maggie's Centres. Diese spezialisierten Zentren sind darauf ausgerichtet, Krebspatienten und deren Angehörigen eine umfassende, kostenlose Unterstützung zu bieten. Dabei geht es nicht um die medizinische Behandlung im klassischen Sinne, die in den Kliniken erfolgt, sondern um die psychosoziale Betreuung.

Es ist ein Ansatz, der die onkologische Versorgung ergänzt und den Menschen in ihrer emotionalen Not auffängt, was die tiefe Verbundenheit Kdolskys zu ihrer ursprünglichen Mission unterstreicht. Trotz ihres Engagements und ihres Erfolgs im Kampf gegen die Krankheit gibt es Bereiche in ihrem Leben, die sie nun konsequent bereinigen möchte. Am vergangenen Montag überraschte die 63-jährige Niederösterreicherin ihre Follower auf Facebook mit einem radikalen Schritt: Sie verabschiedete sich endgültig von der Plattform.

Die Gründe für diesen Tabula-rasa-Entschluss sind tief im Frust über die gegenwärtige Kultur der sozialen Medien verwurzelt. In einem emotionalen Abschiedsschreiben schilderte sie, wie sehr sie die ständige Flut an Berichten über Gewalt, Mord, Totschlag und Tierquälerei belastet. Für sie ist die Energie, die durch den Konsum solcher negativen Inhalte verloren geht, zu hoch geworden. Besonders schmerzlich empfindet sie jedoch die oberflächliche Art und Weise, wie manche Menschen Leid instrumentalisieren.

Sie kritisierte scharf jene Nachahmer, die plötzlich Mutmacher-Bücher schreiben oder Podcasts starten, nur um im Rampenlicht zu stehen. Ihre rhetorische Spitze erreichte den Höhepunkt bei der Frage, wann wohl die erste Person auftauchen würde, die sich einen Krebs wünsche, nur um dadurch Aufmerksamkeit zu erlangen. Dieser Abschied von Facebook ist für Andrea Kdolsky ein Akt der Selbstfürsorge. Sie hat den Krebs besiegt und möchte nun die Zeit nutzen, um sich mit Dingen zu beschäftigen, die ihr wirklich Freude bereiten.

Anstatt sich mit Neidern oder selbsternannten Experten auseinanderzusetzen, möchte sie echte menschliche Begegnungen suchen und Menschen treffen, die ihr auf ihrem weiteren Lebensweg wertvolle Impulse geben. Ihr Fokus liegt nun auf der inneren Ruhe und dem Schutz ihrer eigenen mentalen Energie. Dennoch bedeutet dieser Rückzug aus den sozialen Medien nicht etwa einen Rückzug aus dem öffentlichen Leben oder der schöpferischen Arbeit. Kdolsky verriet, dass sie bereits an ihrem zweiten Buch arbeitet und weitere Projekte in der Pipeline hat.

Um jedoch zu verhindern, dass auch diese Ideen sofort von opportunistischen Nachahmern kopiert werden, wird sie Einzelheiten darüber nicht mehr öffentlich teilen. Mit einem herzlichen Dank für die 27-jährige Begleitung und einem abschließenden Gruß schloss sie dieses Kapitel ihrer digitalen Präsenz ab, um Platz für neue, authentischere Erfahrungen zu schaffen





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