Andrea Berg feiert Aufstieg mit 'Dorfklub-Version' von 'Ja, ich will'

Andrea Berg veröffentlicht eine spezielle Version ihres Hits 'Ja, ich will' zum Aufstieg ihres Heimatvereins in die 3. Liga. Der Song unterstützt die Nachwuchsarbeit und Fanprojekte des Vereins.

Die erfolgreiche Sängerin Andrea Berg sorgt erneut für Aufsehen: Mit einer speziellen ' Dorfklub-Version ' ihres bekannten Liedes 'Ja, ich will' setzt sie ihrem Heimatverein ein musikalisches Denkmal.

Die Sängerin verbindet persönliche Leidenschaft mit regionaler Verbundenheit und bringt damit Emotionen ins Stadion. Anlass für die Neuauflage ist der Aufstieg des Vereins in die 3. Liga nach einer beeindruckenden Saison 2025/2026. Als Mitbegründerin des Klubs ist Andrea Berg seit Jahren eng mit dem Verein verbunden und wollte diesen besonderen Moment musikalisch begleiten.

Wie die 'Schlagerprofis' berichtet, wurde der Text eigens angepasst und vermittelt mit stadiontauglichem Sound den Spirit der Fankurve. Besonders der Refrain bleibt im Ohr: 'Ja, ich will, mit dem Dorfklub durch ganz Deutschland reisen. Ja, ich will, 3. Liga wie in alten Zeiten.

' Für die Produktion zeichnet sich ein Team aus erfahrenen Musikern verantwortlich, das den Song perfekt in Szene setzt. Die enge Verbindung zwischen Andrea Berg und dem Verein zeigt sich auch darin, dass ein Teil der Einnahmen gezielt in die Nachwuchsarbeit und Fanprojekte der SG Sonnenhof Großaspach fließt. Damit wird aus dem Song mehr als nur eine Hymne – er trägt auch zur Vereinsentwicklung bei. Ob sie den Song auch bei ihrem Auftritt am 18.

August auf der Seebühne in Mörbisch spielen wird, ist ungewiss. Mit Platz 10 in der 2. Liga Nord hat der SV Mörbisch schon jetzt alle Aufstiegsschancen verspielt. Doch für die Fans bleibt die Hoffnung, dass Andrea Berg ihren Hit live präsentiert und so die Stimmung auf der Seebühne zum Kochen bringt.

Die Zusammenarbeit zwischen der Sängerin und dem Verein zeigt einmal mehr, wie wichtig Musik und Sport für die regionale Identität sind. Andrea Berg beweist damit, dass sie nicht nur eine erfolgreiche Künstlerin ist, sondern auch ein Herz für ihre Heimat hat





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Andrea Berg Dorfklub-Version Ja Ich Will 3. Liga SG Sonnenhof Großaspach

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