Andorfer Volksfest Celebrates 75th Anniversary with Humor and Tradition

The Andorfer Volksfest, a traditional festival held every year in the Marktgemeinde, is celebrating its 75th anniversary with a performance by renowned Bavarian comedian Stefan Ott. The festival, which attracts thousands of visitors, is a significant economic driver for the region and a piece of Andorfer history. The event features a cultural program, a photo retrospective, a children's afternoon, an old-timer's meeting, and more.

Mit einem Auftritt des bekannten bayerischen Kabarettisten Stefan Ott wird das Andorfer Volksfest bereits heute Abend (19.30 Uhr) auf humorvolle Art und Weise eröffnet. Es ist der stimmungsvolle Auftakt für das kommende, traditionelle Festwochenende zu Pfingsten, das jährlich Tausende Besucherinnen und Besucher in die Marktgemeinde lockt.

Die diesjährige Auflage ist für die Veranstalter vom Verschönerungs- und Volksfestverein Andorf (VVA) eine besondere: Der Verein, der 1905 gegründet wurde, feiert in diesem Jahr das 75-jährige Jubiläum der Großveranstaltung. Der Andorfer Volksfest ist seit 1951 ein echter Wirtschaftsmotor für die ganze Region und damit auch ein Stück Andorfer Geschichte. Das gehört gebührend gefeiert, sagt VVA-Obmann Johann Hosner. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten geht am Sonntagabend über die Bühne.

Anlässlich eines Festakts im VVA-Pavillon wird neben einem ansprechenden kulturellen Programm ein Foto-Rückblick auf die vergangenen 75 Jahre geboten. Der Festakt zum Jubiläum ist aber natürlich nur einer von vielen Höhepunkten an diesem Wochenende. Tradition hat mittlerweile den Kindernachmittag am Freitag, der jüngeren Besuchern zu ermäßigten Preisen im Vergnügungspark ein tolles Erlebnis bieten soll. Am Samstag findet neben einem Oldtimertreffen inklusive Ausstellung des vierten Helvetia-Kinderlaufs statt.

Am Abend folgt die offizielle Eröffnung des Volksfests, die mit einem Festzug der Andorfer Vereine durch die Gemeinde – angeführt von den Pferdegespannen mit dem Bierwagen der Brauerei Baumgartner – ins Festzelt gefeiert wird. An allen vier Tagen wird zudem im Pavillon ein vielfältiges Programm geboten. So zeigt unter anderem am Sonntag eine bunte Vielfalt an Nachwuchskünstlern ihr Können. Die Vielfalt der Region steht auch am Montag, dem 'Tag der Volkskultur', im Rampenlicht.

Dank der Programmvielfalt und dem stetigen Drang zu Neuerungen habe sich das Volksfest und damit der VVA in den vergangenen Jahren 'sehr gut entwickelt', sagt Obmann Hosner.

'Das Volksfest ist immer mit der Zeit gegangen. Wir haben die gesamte Infrastruktur nicht nur erhalten, sondern weiter ausgebaut.

' Mit der 18.000 Quadratmeter großen Grünfläche gebe es mitten im Ortszentrum einen gepflegten Park, der das ganze Jahr über genutzt werden könne. 'Ich kenne keine zweite Gemeinde in der Region, wo es das in der Form gibt', sagt Hosner. Wesentlich zum Aufschwung habe auch das neue Veranstaltungszentrum (VAZ) – das 2021 eröffnet wurde – beigetragen. Das VAZ steht ganzjährig für jegliche Feierlichkeiten und Veranstaltungen offen – 'ein echtes Schmuckstück', sagt Hosner.

Mit Investitionen wie diesen trage der VVA einen großen Beitrag zum Erhalt der Wertschöpfung in der Region bei. Wobei die Finanzierung stets eine Herausforderung bleibe, wie der VVA-Obmann betont. Wie bei allen Vereinen werden auch bei uns die Herausforderungen in diesem Bereich nicht weniger. Dazu kommt, dass die Auflagen für Veranstaltungen immer mehr werden.

Die Verantwortung und das Risiko, das man als Verein trägt, ist enorm. Umso glücklicher ist der Obmann des VVA, dass man beispielsweise mit dem FC Andorf und H&H Heitzinger aus Riedau vor vier Jahren zwei verlässliche Partner für den Festzeltbetrieb gewinnen konnte. Das belegen auch die stabilen Besucherzahlen. Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen





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