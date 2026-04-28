Anastasia Potapova sorgt in Madrid für Sensation und zieht ins Viertelfinale ein

Anastasia Potapova besiegt Elena Rybakina im Achtelfinale des WTA-1000-Turniers in Madrid und zieht ins Viertelfinale ein. Die 25-Jährige feiert ihren vierten Viertelfinaleinzug bei einem 1000er-Turnier und steht kurz vor der Rückkehr in die Top 50 der Weltrangliste. Im Viertelfinale trifft sie auf Karolina Pliskova.

Anastasia Potapova hat beim WTA-1000 -Turnier in Madrid für eine Überraschung gesorgt und sich mit einem beeindruckenden Sieg gegen die Weltranglisten-Zweite Elena Rybakina ins Viertelfinale gekämpft.

Die 25-jährige Tennisspielerin, die in Österreich spielt, setzte sich im Achtelfinale mit 7:6 (8), 6:4 durch und feierte damit ihren vierten Viertelfinaleinzug bei einem 1000er-Turnier. Besonders bemerkenswert ist dieser Erfolg, da Potapova erst in der vergangenen Woche in der Qualifikation gescheitert war und nur als Lucky Loserin in den Hauptbewerb nachrückte. Im Viertelfinale trifft sie nun auf Karolina Pliskova, die sich mit einem klaren Zweisatzsieg gegen Solana Sierra durchsetzte.

Die ehemalige Weltranglisten-Erste Pliskova bleibt trotz ihres aktuellen Rankings jenseits der Top 100 eine gefährliche Gegnerin. Im Match gegen Rybakina zeigte Potapova eine starke Leistung. Nach einem frühen Break im ersten Satz geriet sie zwar in Rückstand, kämpfte sich jedoch zurück und entschied das Tie-Break für sich. Auch im zweiten Durchgang bewies sie Nervenstärke, holte ein Break auf und verwandelte nach knapp zwei Stunden Spielzeit ihren Matchball.

Potapova äußerte sich nach dem Spiel glücklich über die zweite Chance, die sie erhalten hatte, und freute sich, diese genutzt zu haben. Mit diesem Erfolg steht auch ihre Rückkehr in die Top 50 der Weltrangliste kurz bevor. Während Aryna Sabalenka trotz eines verlorenen Satzes weiterkam, musste Coco Gauff überraschend im Achtelfinale das Turnier verlassen. Das Turnier in Madrid bietet weiterhin spannende Duelle und Überraschungen.

Potapova, die in den letzten Monaten mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat, wird nun versuchen, ihre gute Form zu bestätigen und sich im Viertelfinale gegen Pliskova durchzusetzen. Die Tschechin, die in der Vergangenheit bereits große Erfolge feiern konnte, wird alles geben, um sich erneut in die Spitze der Weltrangliste zu kämpfen. Die Fans dürfen sich auf ein hochklassiges Match freuen, das die Spannung des Turniers weiter steigern wird.

Gleichzeitig bleibt die Frage, ob Potapova ihre starke Leistung bestätigen und sich weiter nach oben arbeiten kann





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