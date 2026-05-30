Anastasia Potapova sensationell im French-Open-Achtelfinale nach Sieg über Coco Gauff

Die als Nummer 28 gesetzte Anastasia Potapova hat bei den French Open die US-amerikanische Titelverteidigerin Coco Gauff nach einem packenden Drittrunden-Krimi besiegt. Sie zieht zum zweiten Mal nach 2024 ins Achtelfinale des Sand-Grand-Slam-Turniers ein, wo sie auf die Russin Anna Kalinskaja trifft. Potapova zeigte mentale Stärke und kämpfte trotz leichter körperlicher Beschwerden.

Sensation bei den French Open ! Anastasia Potapova hat am Samstag die Titelverteidigerin aus dem Bewerb genommen.

"Es fällt mir schwer, Worte zu finden", jubelte die Neo-Österreicherin. Die als Nummer 28 gesetzte ÖTV-Akteurin behielt in einem Drittrunden-Krimi gegen die US-amerikanische Weltranglistenvierte Coco Gauff nach 2:37 Stunden mit 4:6, 7:6(1) und 6:4 die Oberhand. Als Belohnung darf sie sich zum zweiten Mal nach 2024 im Achtelfinale des Sand-Grand-Slam-Turniers versuchen. Dort wartet die auf Position 22 eingestufte Russin Anna Kalinskaja.

"Es fällt mir schwer, Worte zu finden. Ich bin einfach nur glücklich. Wir haben uns vom ersten bis zum letzten Punkt einen unglaublichen Kampf geliefert", sagte Potapova im Siegerinterview am Platz. Später auf der Pressekonferenz ging sie mehr ins Detail.

"Ich habe zu mir gesagt, ich muss mich nicht auf die Ergebnistafel fokussieren, sondern auf jeden Punkt. Dann werde ich vielleicht eine Chance kriegen, zu gewinnen. Das Erfolgsrezept war, im Moment zu bleiben.

" Leichte körperliche Probleme im rechten Schlagarm konnte sie ausblenden. "Es krampft ein bisschen, aber alles soweit okay", beruhigte die Nummer 30 der Welt. Vom größten Erfolg ihrer Karriere wollte sie nicht sprechen.

"Ich denke, dass ich schon vorher große Erfolge hatte, aber der Sieg ist schon sehr weit oben einzureihen, unter den ersten drei. " Schade war, dass der rund 15.000 Zuschauer fassende Center Court nur schütter besetzt war, eine Partie auf über weite Strecken enorm hohem Niveau hätte sich mehr Fans verdient gehabt





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