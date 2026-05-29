Analysten empfehlen: Drei österreichische Aktien kaufen, zwei verkaufen

Diese Woche haben Experten Kaufempfehlungen für Erste Group, EVN und Porr ausgesprochen, während für Verbund und eine weitere Aktie zum Verkauf geraten wird. Die Kursziele und Potenziale im Überblick.

Trotz geopolitischer Spannungen wie dem Iran-Konflikt und anderen Unsicherheiten zeigen sich die Börsen weltweit bemerkenswert robust. Insbesondere der Hype um künstliche Intelligenz treibt die Kurse vieler Technologieaktien an.

Auch wenn österreichische Titel von dieser Fantasie weniger profitieren, sehen Analysten dennoch bei einigen heimischen Werten attraktive Einstiegschancen. In dieser Woche wurden drei österreichische Aktien zum Kauf empfohlen, während für zwei andere Verkaufsempfehlungen ausgesprochen wurden. Die Baader Bank hat ihre Einschätzung für die Aktien der Erste Group von Reduce auf Add angehoben. Das Sechs-Monats-Kursziel liegt bei 117 Euro, während der aktuelle Kurs rund 102 Euro beträgt.

Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von knapp 15 Prozent. Begründet wird der Schritt mit einer überarbeiteten Sum-of-the-Parts-Bewertung, die die langfristigen Perspektiven stärker berücksichtigt. Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten die Analysten einen Gewinn von 10,30 Euro je Aktie, in den Folgejahren 11,20 und 11,80 Euro. Die Dividendenprognosen belaufen sich für die Jahre 2026 bis 2028 auf 4,31, 5,58 und 5,91 Euro.

Insgesamt bewerten 13 von 24 Bloomberg-Analysten die Aktie mit Kauf, zehn mit Halten und einer mit Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 116,10 Euro, was einem Potenzial von 13,8 Prozent entspricht. Ebenfalls von der Baader Bank wurde die Empfehlung Add für den Versorger EVN bestätigt. Analyst Pierre-Alexandre Ramondenc setzt das Kursziel auf 32,10 Euro, was bei einem aktuellen Kurs von 28,30 Euro ein Plus von 13,4 Prozent bedeutet.

Die Halbjahreszahlen des Unternehmens zeigten gemischte Ergebnisse: Stabile Netzaktivitäten, höhere Wärmeverkäufe und verbesserte Margen im Strom- und Gasvertrieb kompensierten einen deutlichen Rückgang im Erzeugungsbereich. Der bestätigte Ausblick deutet auf eine vorsichtige Prognose für das zweite Halbjahr hin. Die Gewinnerwartung für 2025/26 liegt bei 2,60 Euro je Aktie, für die beiden Folgejahre bei 2,43 und 2,53 Euro. Die Dividenden sollen von 0,91 Euro (2025/26) auf 1,00 Euro (2027/28) steigen.

Von fünf Bloomberg-Analysten raten vier zum Kauf, einer zum Halten. Das Durchschnittskursziel von 32,75 Euro entspricht einem Potenzial von 16,3 Prozent. Der Baukonzern Porr erhält gleich von zwei Banken eine Kaufempfehlung. Die Berenberg Bank bestätigte am Donnerstag sowohl das Buy-Rating als auch das Kursziel von 40,00 Euro.

Allerdings notiert die Aktie bereits bei 40,20 Euro, sodass kein Aufwärtspotenzial mehr besteht. Die Warburg Research sieht hingegen noch sieben Prozent Luft nach oben: Analyst Philipp Kaiser setzte das Kursziel auf 43,00 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung. Die Zahlen für das erste Quartal seien solide und entsprächen den Erwartungen. Da die Prognose und das Margenziel für 2030 bestätigt wurden, bleibe die Stimmung positiv.

Die Warburg-Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn von 3,16 Euro je Aktie, für 2027 und 2028 jeweils 3,54 und 3,74 Euro. Die Dividenden sollen 1,17 Euro (2026), 1,23 Euro (2027) und 1,30 Euro (2028) betragen. Im Gegensatz dazu prognostizieren die Berenberg-Analysten einen Gewinn von 3,11 Euro für 2026 und 3,20 bzw. 3,23 Euro für die Folgejahre. Die Dividenden schätzen sie auf 1,12 Euro (2025), 1,17 Euro (2027) und 1,16 Euro (2028).

Bemerkenswert: Alle sieben Bloomberg-Analysten raten zum Kauf der Porr-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von 42,57 Euro ergibt ein Potenzial von 6,2 Prozent. Bei den Verkaufsempfehlungen sticht der Verbund hervor. Die Deutsche Bank Research bestätigte am Dienstag ihr Sell-Rating und das Kursziel von 55 Euro.

Der aktuelle Kurs liegt bei 58,30 Euro, was einem Abwärtspotenzial von 5,7 Prozent entspricht. Analyst Olly Jeffery begründet die negative Einschätzung mit einer Verschlechterung der Prognose für die österreichischen Laufwasserkraftwerke im zweiten Quartal, die nun 36 Prozent unter dem Normalwert liegen. Eine zweite Verkaufsempfehlung wurde zwar erwähnt, jedoch nicht näher ausgeführt. Insgesamt zeigt sich ein gemischtes Bild: Während einige heimische Aktien von Analysten favorisiert werden, gibt es bei anderen Abwärtsrisiken.

Anleger sollten die jeweiligen Kursziele und Fundamentaldaten genau prüfen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen





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