Analyse der Schiedsrichterleistungen beim Österreich-Spiel: Kontroverse Handspiel-Entscheidung und starkes pfeifen von Alireza Faghani

Ein detaillierter Blick auf die umstrittene Handspiel-Entscheidung beim Spiel Österreich gegen Jordanien und eine Würdigung der herausragenden Schiedsrichterleistung von Alireza Faghani, der mit seiner konsequenten Linie überzeugte.

Am Ende war es irrelevant, dass bei Österreich s 3:1-Sieg über Jordanien das vermeintliche 2:1 durch Marko Arnautovic wegen eines Handspiel s von Stefan Posch in der Entstehung aberkannt worden ist.

Dennoch sollte man noch einmal einen Blick darauf werfen. Die Aberkennung des Tores erscheint fragwürdig. In den TV-Bildern ist allenfalls eine minimale Berührung am Oberarm erkennbar. Der Ball kommt zuvor vom eigenen Körper, die Armhaltung wirkt natürlich, und eine aktive Bewegung des Arms zum Ball ist nicht festzustellen.

Zudem zeigt der Ball nach dem mutmaßlichen Kontakt keine erkennbare Richtungs- oder Geschwindigkeitsänderung. Anschließend wird das Tor durch einen Mitspieler erzielt. Unter diesen Umständen ist bereits zweifelhaft, ob überhaupt ein strafbares Handspiel vorliegt, das die Aberkennung des Tores rechtfertigt. Gleiches wäre gewesen, wenn Posch den Ball im Mittelfeld abgefangen und in der Folge aus dem Angriff ein Tor gefallen wäre.

Beim Handelfmeter für Österreich in der Nachspielzeit gibt es ohnehin keine Diskussion. Der Ball wurde praktisch mit der Hand abgefangen, der fällige Elfmeter war klar.

Außerdem möchte ich an dieser Stelle ein Lob für die bis jetzt beste Schiedsrichterleistung in diesem Turnier anbringen. Alireza Faghani ist gebürtiger Iraner - und pfeift seit 2023 für Australien. Warum mir seine Leistung so imponiert hat? Weil er seine Linie knallhart durchgezogen hat und jeder wusste, woran er ist.

Er hat das Spiel laufen lassen und sämtliche Zeitspiel-Tricks sofort und im Ansatz unterbunden. Er war körperlich in diesem intensiven Spiel auf Top-Niveau. Und er hat auch die Courage gehabt, trotz VAR-Intervention seiner Entscheidung treu zu bleiben. Ich hatte schon das Gefühl, dass Kylian Mbappe bei der Elfmeter-Situation den Bonus des Weltklasse-Spielers hatte.

So wurde der Referee an den Monitor geholt, ließ sich aber dennoch nicht auf Elfmeter umstimmen. Ich hoffe, dass ihm dieser Mut in der Bewertung positiv und nicht negativ ausgelegt wird. aus Ostermiething hat 305 Spiele in der Bundesliga und 2. Liga geleitet und war bis 2024 als VAR im Einsatz





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