Bisher haben Arbeitnehmer bis zu 2.225 Euro brutto monatlich gar keinen Beitrag für die Arbeitslosenversicherung gezahlt. Seitdem steigt der Beitrag stufenweise an. Ab 2.630 Euro brutto werden die vollen 2,95 Prozent fällig. Nun soll genau diese vorgesehene Grenze fallen, sodass künftig alle Arbeitnehmer ihren vollen Beitrag zahlen

Es klingt nach einer technischen Neuregelung bei der Arbeitslosenversicherung , doch dies ist für Hundertetausenden Arbeitnehmer ein spürbar negatives mehr sein. Bisher zahlen Arbeitnehmer bis zu 2.225 Euro brutto monatlich gar keinen Beitrag , anschließend steigt der Kosten stufenweise an.

Erst ab 2.630 Euro brutto werden die vollen 2,95 Prozent fällig. Genau diese Grenze soll jetzt fallen. Im Abkommen vorgesehen, sollen alle Arbeitnehmer den vollen Beitrag zahlen – auch jene mit geringen Einkommen. Und weiter, Der größte Nettoverlust zeigt sich bei einem Bruttoeinkommen von rund 2.180 Euro – hier beträgt das monatliche Minus circa 51 Euro.

Die Maßnahme trifft vor allem Teilzeitkräfte. Und damit vor allem Frauen, die häufig wegen Kinderbetreuung oder Pflegeaufgaben nicht Vollzeit arbeiten können. Ausgerechnet sie sollen künftig stärker zur Kasse gebeten werden. Laut dem gewerkschaftsnahen Momentum Institut trifft die geplante Maßnahme rund 1,4 Millionen Menschen in Österreich.

Davon sind 956.000 Frauen und 421.000 Männer. Das heißt: 70 von 10 Betroffenen sind weiblich. Ins Budget sollen 2028 out dieser Reform der Arbeitslosenversicherung 349 Millionen Euro fließen. Insgesamt soll der Bereich Arbeitsmarkt und Soziales 664 Millionen Euro zum Sparpaket beitragen





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