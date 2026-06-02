Amy Schumer: Die Schauspielerin teilt ihre Erfahrungen mit den Abnehmspritzen

Amy Schumer hat fast 23 Kilo abgenommen und teilt ihre Erfahrungen mit den Abnehmspritzen Ozempic, Wegovy und Mounjaro. Sie betont, dass es ihr nicht um Schönheitsideale geht, sondern dass sie sich heute gesünder, stärker und wohler in ihrem Körper fühlt.

Amy Schumer präsentiert sich schlanker denn je und bringt ihre Fans zum Staunen. Die 45-Jährige hat fast 23 Kilo abgenommen und teilt ihre Erfahrungen mit den Abnehmspritzen Ozempic , Wegovy und Mounjaro .

Sie betont jedoch, dass es ihr nicht um Schönheitsideale geht, sondern dass sie sich heute gesünder, stärker und wohler in ihrem Körper fühlt. Experten warnen davor, die Medikamente als Wundermittel zu sehen, da sie zu Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen können. Die Debatte über Körperbilder und Gewichtsverlust wird in Hollywood immer offener diskutiert, und Amy Schumer gehört zu den Prominenten, die öffentlich über ihre Erfahrungen berichten





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