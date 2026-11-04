AMS-Zahlungsfehler: Hunderttausende erhalten Nachzahlung infolge VwGH-Urteils

Der Verfassungsgerichtshof hat ein AMS-Verfahren zugunsten von Arbeitslosen entschieden. Sozialministerin Schumann bestätigt Nachzahlungen trotz früher Kenntnis des Risikos im Juli 2023.

Ein massiver Rechenfehler im österreichischen Arbeitsmarktservice hat dazu geführt, dass zehntausende Menschen jahrelang zu wenig Arbeitslosengeld erhalten haben. Die Aufklärung dieses langjährigen Problems ist das Ergebnis eines entscheidenden Urteils des Verfassungsgerichtshof s, das die rechtliche Grundlage für die Berechnung der Leistungen neu definiert hat. Dadurch müssen Betroffene nun Nachzahlungen erhalten, die das gesamte Ausmaß des Versäumnisses der Behörde offenbaren.

Historische Gesetzesänderung löst Rechtsstreit aus

Der Kern des Konflikts liegt in einer Anpassung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge aus dem Jahr 2008. Damals führte die Politik eine soziale Staffelung der Beiträge ein, die die Höhe der Belastung für Arbeitnehmer abmildern sollte. Der entscheidende Fehler bestand darin, dass der Gesetzgeber im Erläuterungsbericht des Sozialausschusses zwar versprach, diese Änderung habe keinen Einfluss auf die Höhe des Arbeitslosengeldes. Dieser Zusicherung fehlte jedoch die explizite Verankerung im eigentlichen Gesetzestext selbst.

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Diese diskrepante Formulierung öffnete die Tür für rechtliche Unsicherheiten, die über mehr als zwei Jahrzehnte Bestand hatten. Die Behörde und die Politik vertraten die Auffassung, die beabsichtigte Schutzfunktion sei durch die Begleittexte gedeckt. Der Verfassungsgerichtshof wies diese Auslegung jedoch zurück und stellte klar, dass nur der formelle Gesetzestext bindend ist und keine impliziten Zusicherungen aus parlamentarischen Erläuterungen übernommen werden dürfen.

Verzögerung bei der Budgetierung kritisiert

Sozialministerin Schumann räumt ein, bereits bei ihrem Amtsantritt über das seit 2022 vor dem Verfassungsgerichtshof anhängige Verfahren informiert gewesen zu sein. Trotz dieser Vorab-Wissenlage wurde vom Bundesministerium keine ausreichende finanzielle Rücklage für die zu erwartenden Nachzahlungen gebildet. Dies steht im starken Kontrast zur erwarteten Höhe der Verpflichtungen, die nun akut werden.

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Der FPÖ-Abgeordnete Belakowitsch übt scharfe Kritik an der handling der Finanzverantwortlichen. Ihm zufolge war das Gerichtsurteil bereits am 3. Juli öffentlich bekannt. Dennoch habe die Regierung bis zum heutigen Tag keine hinreichende budgetäre Vorsorge getroffen, um die entstehenden Kosten sofort decken zu können. Diese Versäumnis wird als grob fahrlässig im Umgang mit Steuergeldern gewertet.

Finanzierungsengpässe durch variable Budgets

Um die entstandene Lücke im Haushalt zu schließen, greift der Staat auf ein variables Budget zurück. Dieses Mechanismus erlaubt es, Auszahlungen nachzustoßen, erfordert jedoch kurzfristige Anpassungen der Liquidität. Nach Darstellung der Opposition bedeutet dies faktisch, dass der Staat zusätzliche Kredite aufnehmen muss, um die Nachzahlungen an die Geschädigten leisten zu können.

Die zusätzliche Verschuldung stößt in der bereits angespannten wirtschaftlichen Lage auf weitere Probleme. Der staatliche Schuldenstand beläuft sich derzeit auf knapp 439 Milliarden Euro. Die Aufnahme neuer Kredite für diese einmaligen Korrekturbedarf belastet das Haushaltsbuch weiter und schränkt die handlungsspielräume der Regierung für künftige Ausgaben ein.

Haftung des AMS-Vorstands angezweifelt

Neben der politischen Verantwortung trifft die Kritik auch die operative Führungsebene der Behörde. Johannes Kopf, der Vorsitzende des Arbeitsmarktservices, sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, das Problem bereits lange vor der gerichtlichen Klärung erkannt zu haben. Belakowitsch betont, dass die Behörde die rechtliche Grauzone seit der Gesetzesänderung im Jahr 2008 hätten identifizieren müssen.

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Der Vorwurf lautet, dass das AMS die Pflicht gehabt hätte, von Beginn an auf eine schnelle rechtliche Klärung hinzuwirken. Durch das Unterlassen dieser Schritte habe die Behörde die unnötige Kostenexplosion ermöglicht. Die FPÖ fordert daher eine umfassende Aufarbeitung der internen Kommunikations- und Entscheidungsprozesse innerhalb der AMS-Leitung, um ähnliche Verstöße in der Zukunft zu verhindern.