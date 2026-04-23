AMS-Vorstand Kopf erwartet keine Besserung am Arbeitsmarkt

Der AMS-Vorstand Johannes Kopf rechnet für heuer nicht mit einem Rückgang der Arbeitslosenzahlen. Der Iran-Krieg und die Energiepreise belasten die Konjunktur und bremsen die erhoffte Trendwende am Arbeitsmarkt. Das AMS setzt auf aktive Arbeitsmarktpolitik, hofft aber auf stabile Förderbudgets.

Der Vorstand des Arbeitsmarkt service ( AMS ), Johannes Kopf, äußerte sich am Mittwoch vor Journalisten besorgt über die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen in Österreich. Er rechnet für das laufende Jahr nicht mit einer Verbesserung der Situation, sondern sieht die im Frühjahr erhoffte Trendwende durch die geopolitische Lage im Iran zunichte gemacht.

Seit dem Frühjahr 2023 verzeichnet Österreich einen Anstieg der Arbeitslosigkeit, und diese Entwicklung dürfte sich, so Kopf, in absehbarer Zeit fortsetzen. Die Unsicherheit, die durch den Konflikt im Iran und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft entsteht, bremst die Konjunktur und wirkt sich negativ auf den Arbeitsmarkt aus. Kopf betonte, dass die Situation komplex ist und von verschiedenen Faktoren abhängt, insbesondere von der Dauer der Krise im Iran und der Entwicklung der Energiepreise.

Eine spürbare Verschlechterung der Konjunkturentwicklung ist demnach nicht auszuschließen. Kopf ging auch auf die Möglichkeiten der Kurzarbeit ein. Er rechnete jedoch nicht mit einem signifikanten Anstieg, da die aktuellen Energiepreise im Rahmen des bestehenden Kurzarbeitsmodells keinen automatischen Bewilligungsgrund darstellen. Kurzarbeit komme lediglich dann in Frage, wenn es zu einer vollständigen Unterbrechung der Kerosinversorgung käme.

Die finanziellen Mittel für Kurzarbeit sind begrenzt. Für das laufende Jahr wurden 20 Millionen Euro budgetiert, wie Kopf im Klub der Wirtschaftspublizisten erklärte. Diese Summe steht im Vergleich zu den potenziellen Bedürfnissen in einer wirtschaftlich schwierigen Lage in einem eher geringen Verhältnis. Die Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS hatten Ende März bereits eine Stagnation oder einen leichten Anstieg der Arbeitslosenzahlen prognostiziert, was die Einschätzung von Kopf unterstreicht.

Die aktuelle Lage erfordert daher eine umsichtige Politik und eine effiziente Nutzung der verfügbaren Ressourcen. Kopf beobachtet mit großem Interesse die aktuellen Regierungsverhandlungen rund um das Doppelbudget 2027/28, da diese entscheidend für die zukünftige Finanzierung des AMS und seiner aktiven Arbeitsmarktpolitik sein werden. Das AMS verfügt heuer über ein Förderbudget von rund 1,3 Milliarden Euro für aktive Arbeitsmarktpolitik.

Diese Mittel werden für die Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung, die Unterstützung der Mobilität von Arbeitssuchenden und die befristete Förderung von Beschäftigung in Unternehmen und sozialen Organisationen eingesetzt. Kopf äußerte die Hoffnung, dass das AMS-Förderbudget bei den anstehenden Budgetverhandlungen möglichst wenig oder gar nicht gekürzt wird.

Er betonte, dass die aktive Arbeitsmarktpolitik eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen spielt und dass Kürzungen die Möglichkeiten des AMS, Arbeitssuchende zu unterstützen und die Beschäftigung zu fördern, erheblich einschränken würden. Die im Vorjahr beschlossenen Einschränkungen bei der Bildungskarenz und dem geringfügigen Zuverdienst neben dem Arbeitslosengeld sind ab diesem Jahr budgetwirksam, was die finanzielle Situation zusätzlich verschärft. Ab dem 8.

Juni tritt ein strengeres Nachfolgemodell für die Bildungskarenz in Kraft, das mit maximal 150 Millionen Euro pro Jahr dotiert ist. Im Vergleich dazu kostete die Bildungskarenz im Vorjahr rund 600 Millionen Euro. Kopf äußerte sich abschließend zu den Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz (KI) auf den Arbeitsmarkt. Er hält ein „Jobverlust-Weltuntergangsszenario“ für übertrieben, räumt aber ein, dass Österreich langfristig zehntausende, möglicherweise hunderttausende Arbeitsplätze durch KI verlieren wird.

Gleichzeitig erwartet er aber auch die Entstehung vieler neuer Arbeitsplätze. Eine genaue Prognose sei jedoch noch zu früh. Kopf plädiert für ein öffentliches Weiterbildungsbudget für Beschäftigte, insbesondere für die Qualifizierung im Bereich KI, um Österreich einen Wettbewerbsvorteil zu sichern





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