AMS Niederösterreich erwartet steigende Arbeitslosigkeit im Jahr 2026

Trotz anfänglicher Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung erwartet das AMS Niederösterreich im Jahr 2026 einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Gründe dafür sind die schwächelnde Wirtschaft, geopolitische Krisen und Jobverluste in Schlüsselbranchen. Gleichzeitig besteht weiterhin ein Fachkräftemangel in bestimmten Bereichen.

Die Arbeitsmarkt situation in Niederösterreich verschlechtert sich. Entgegen anfänglicher Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung revidiert das Arbeitsmarkt service (AMS) Niederösterreich seine Prognosen für das Jahr 2026 nach unten und erwartet nun einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen.

Zu Beginn des Jahres hatte man noch mit sinkenden Zahlen gerechnet, doch die schwächelnde Wirtschaft und die daraus resultierenden negativen Auswirkungen haben diese Erwartungen zunichtegemacht. Die Entwicklung in Niederösterreich verzögert sich im Vergleich zu anderen Regionen Österreichs, jedoch holt die allgemeine wirtschaftliche Lage nun auch das Bundesland ein. Die Gründe für diese pessimistische Entwicklung sind vielfältig. Neben den globalen geopolitischen Krisen, die sich negativ auf die Weltwirtschaft auswirken, spielt auch die inländische wirtschaftliche Situation eine entscheidende Rolle.

Insbesondere die Branchen Handel, Industrie und Bauwesen verzeichnen seit Herbst einen deutlichen Jobverlust, da die Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen zurückgeht. Sandra Kern, Landesgeschäftsführerin des AMS Niederösterreich, erklärt, dass das Bundesland im ersten Halbjahr noch relativ gut abschneiden konnte und den geringsten Anstieg der Arbeitslosenzahlen verzeichnete. Nun jedoch sei die Entwicklung unaufhaltsam und Niederösterreich müsse für das Gesamtjahr mit steigenden Zahlen rechnen.

Die Umkehr der Vorzeichen, wie sie vom ORF beschrieben wird, ist ein deutliches Signal für die zunehmende Herausforderung auf dem Arbeitsmarkt. Die Situation erfordert ein Umdenken und verstärkte Maßnahmen zur Unterstützung von Arbeitsuchenden und zur Förderung der Beschäftigung. Trotz der düsteren Prognosen gibt es auch Lichtblicke und Bereiche mit Potenzial. Der Fachkräftemangel, insbesondere im handwerklich-technischen Bereich, bleibt bestehen.

Die Pensionierung der Babyboomer-Generation führt zu einem wachsenden Bedarf an qualifizierten Nachwuchskräften. Im ersten Quartal wurden in Niederösterreich 23.250 offene Stellen gemeldet, was einem Anstieg von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Rund 60 Prozent dieser Stellen erfordern mindestens einen Lehrabschluss.

Darüber hinaus bieten auch der Gesundheits- und Sozialbereich, die Gastronomie, die öffentliche Verwaltung sowie Berufe im Bereich Klimaschutz gute Beschäftigungsaussichten. Das AMS setzt verstärkt auf Vermittlung und Ausbildung, um den Aufbau von Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern und die Menschen für die Anforderungen des Arbeitsmarktes zu qualifizieren. Das Ziel ist es, die negativen Auswirkungen der wirtschaftlichen Entwicklung so gering wie möglich zu halten und die Beschäftigungsfähigkeit der Bevölkerung zu sichern.

Die Herausforderung besteht darin, die vorhandenen Chancen zu nutzen und die Menschen auf die neuen Anforderungen des Arbeitsmarktes vorzubereiten





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arbeitslosigkeit AMS Niederösterreich Wirtschaftsprognose Fachkräftemangel Arbeitsmarkt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ORF überrascht mit neuem WM-Experten: Das ist der PlanWM 2026: ORF präsentiert neue Show-Formate, prominente Experten und umfassende Berichterstattung rund um Österreichs Nationalteam.

Read more »

So urlauben die Österreicher im Krisensommer 2026Der Teuerung zum Trotz lassen wir uns den Sommerurlaub nicht vermiesen – 94 Prozent planen laut dem aktuellen ÖAMTC-Reisemonitoring eine Reise. ...

Read more »

Bühne eröffnet: Wien bereit für den Eurovision Song Contest 2026Bundespräsident Van der Bellen gab den Startschuss für den Eurovision Song Contest 2026 in Wien. Die Bühne in der Stadthalle wurde feierlich eröffnet und bietet beeindruckende technische Möglichkeiten.

Read more »

Sommerurlaub 2026: 94 Prozent planen Reise, aber mit weniger BudgetWIEN. 94 Prozent der Österreicher planen 2026 einen Sommerurlaub, 83 Prozent wollen auf günstigere Varianten setzen, zeigt eine ÖAMTC-Umfrage.

Read more »

Warum Familienleistungen 2026 nicht steigen werdenAlle Nachrichten aus Vorarlberg und den Gemeinden sowie aktuelle News aus Österreich und der Welt mit vielen Themen wie Sport, Politik, Stars, uvm.

Read more »

Im ersten Quartal 2026 - 3,6 Milliarden Euro: Andritz mit AuftragsrekordDie Andritz AG darf sich über einen Auftragsrekord im ersten Quartal 2026 freuen. Der Grazer Anlagenbauer erhielt Aufträge in der Höhe von 3,6 ...

Read more »