AMS-Fehlerkultur: Hochqualifizierter Fachkraft verweigert Arbeitserlaubnis trotz Jobangebot

Ein türkischer Staatsbürger erhielt trotz bestandener Ausbildung und Jobangebot keine Rot-Weiß-Rot-Karte, da das AMS einen Zusammenhang zwischen Studium und Job verlangte. Die Entscheidung wurde später vom Volksanwalt aufgehoben, der systemische Probleme beim AMS aufdeckte. Nun reagiert die Politik mit einer gesetzlich abgesicherten Frist für die Jobsuche.

Ein türkischer Staatsbürger, der sein Masterstudium in Wien erfolgreich abgeschlossen hatte und bereits eine feste Zusage für eine Position im Bereich Public Affairs vorweisen konnte, sah sich mit einer unerwarteten Ablehnung durch das Arbeitsmarkt service ( AMS ) konfrontiert.

Sein Antrag auf eine Rot-Weiß-Rot-Karte, die ihm die Arbeitsaufnahme in Österreich ermöglichen sollte, wurde abgelehnt. Die Begründung des AMS lautete, dass die angebotene Tätigkeit nicht im direkten Zusammenhang mit seinem abgeschlossenen Studium stehe. Diese Rechtsauffassung erwies sich jedoch später als unhaltbar. Für den Betroffenen hatte diese Entscheidung gravierende Konsequenzen.

Er blieb ohne Beschäftigung und war gezwungen, von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe zu leben, wie das Magazin 'profil' in seinem Bericht darlegt. Dies war nicht der erste Rückschlag für den Mann. Zuvor war ihm bereits eine Stelle als Betriebsleiter in Niederösterreich verweigert worden, wiederum mit der gleichen Begründung der fehlenden Studienbezogenheit. Über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr blieb ihm jede Möglichkeit der Arbeitsaufnahme versagt, obwohl ihm durchaus Jobangebote vorlagen.

Die Situation änderte sich erst, als er sich an die Volksanwaltschaft wandte. Volksanwalt Bernhard Achitz nahm den Fall auf und prüfte die Entscheidung des AMS. Er stellte unmissverständlich fest, dass ein direkter Zusammenhang zwischen dem Studienfach und der ausgeübten Tätigkeit gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. Diese Kritik trug Früchte: Im Februar 2026 lenkte das AMS schließlich ein und erteilte die Rot-Weiß-Rot-Karte.

Der Fall verdeutlicht die Schwierigkeiten, mit denen hochqualifizierte Fachkräfte in Österreich konfrontiert werden können, wenn bürokratische Hürden und fehlerhafte Auslegungen des Gesetzes ihren Weg in den Arbeitsmarkt versperren. Die lange Dauer der Ablehnung und die daraus resultierende finanzielle Notlage des Betroffenen unterstreichen die Notwendigkeit einer effizienteren und rechtssicheren Bearbeitung von Anträgen auf Arbeitserlaubnisse. Volksanwalt Achitz sieht in diesem Fall kein isoliertes Problem, sondern ein systematisches Versagen innerhalb des AMS.

Er äußerte die Vermutung, dass Entscheidungen dieser Art beim AMS'offensichtlich System' haben. Ein weiterer Fall, der im Bericht erwähnt wird, betrifft einen hochqualifizierten Techniker aus Pakistan, dem ebenfalls keine Unterstützung bei der Jobsuche gewährt wurde, was letztendlich dazu führte, dass er Österreich verlassen musste. Achitz betonte jedoch, dass es keine Anzeichen für eine gezielte Diskriminierung gibt. Vielmehr deuten die Umstände auf strukturelle Probleme und eine'ausgeprägte Fehlerkultur' innerhalb der Behörde hin.

Diese Fehlerkultur scheint dazu zu führen, dass qualifizierte Arbeitskräfte unnötig lange auf die Erteilung von Arbeitserlaubnissen warten müssen oder sogar gezwungen werden, das Land zu verlassen. Die Politik reagiert nun auf diese Kritik. Es ist geplant, eine gesetzlich abgesicherte Frist für die Jobsuche für Inhaber einer Rot-Weiß-Rot-Karte einzuführen, um die Rechtssicherheit zu erhöhen und die Bearbeitungszeiten zu verkürzen. Diese Maßnahme soll sicherstellen, dass qualifizierte Fachkräfte schneller und unkomplizierter Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt erhalten





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