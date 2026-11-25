Das AMS zahlt rund 135 Millionen Euro an über 100.000 Personen zurück, die zu wenig Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe erhalten haben. Keine Eigenanträge nötig.

Das Arbeitsmarktservice ( AMS) wird eine enorme Summe von rund 135 Millionen Euro an Betroffene zurückzahlen müssen. Diese Maßnahme ist die direkte Konsequenz eines systematischen Fehlers in der Berechnung früherer Einkommensdaten. Mehr als 100.000 Menschen haben durch diesen Umstand zu wenig Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe erhalten, was nun korrigiert wird. Die Behörde hat bestätigt, dass die betroffenen Personen automatisch informiert werden und keine eigenen Anträge stellen müssen. Dieser Vorgang betrifft die finanzielle Absicherung einer großen Zahl von Arbeitnehmern in Österreich, die in der Vergangenheit kurz vor oder in der Arbeitslosigkeit standen. Die automatische Abwicklung soll sicherstellen, dass niemand aufgrund von administrativen Hürden benachteiligt wird. Das AMS setzt dabei auf eine zentrale Überprüfung aller relevanter Akten, um die Fehlerquelle vollständig zu eliminieren und die gesetzlichen Ansprüche korrekt zu erfüllen. Die Transparenz gegenüber den Bürgern steht hierbei im Vordergrund, um Missverständnisse über den Stand der Wiedergutmachung zu vermeiden.

Ursache des Berechnungsfehlers in der Bemessungsgrundlage

Der Grund für die notwendigen Nachzahlungen liegt in einer fehlerhaften Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Sozialleistungen. Bei der Berechnung wurden Arbeitslosenversicherungsbeiträge berücksichtigt, die von den betroffenen Personen tatsächlich nicht entrichtet werden mussten. Dies war insbesondere bei Menschen mit niedrigem Einkommen der Fall, die von der Beitragspflicht ausgenommen waren. Durch die fälschlicherweise einbezogenen Beiträge ergab sich eine zu niedrige Bemessungsgrundlage. In der Folge wurden die zuständigen Stellen nicht mit dem korrekten, höheren Betrag beliefert. Dies führte dazu, dass die Höhe des bezogenen Arbeitslosengeldes oder der Notstandshilfe dauerhaft unter dem rechtlich zulässigen Niveau lag. Die automatische Anpassung korrigiert diesen internen Rechenfehler und stellt den ursprünglichen Anspruch wieder her. Die Behörde räumt ein, dass die Genauigkeit bei der Dateneingabe und -verarbeitung hier nicht den aktuellen Standards entsprach.

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Finanzielle Auswirkungen und durchschnittliche Auszahlungen

Die finanziellen Folgen dieses Fehlers variieren stark von Einzelfall zu Einzelfall, da die individuellen Einkommenshistorien unterschiedlich sind. Medienberichte deuten darauf hin, dass die durchschnittliche Nachzahlung bei rund 400 Euro pro Person liegt. In einzelnen, besonders gravierenden Fällen können die nachzuzahlenden Beträge jedoch bis zu 2.500 Euro betragen. Diese Spanne spiegelt die Komplexität der verschiedenen Einkommensverläufe wider, die in den letzten Jahren vom AMS verarbeitet wurden. Die Höhe der Nachzahlung hängt direkt davon ab, wie stark die Bemessungsgrundlage verfälscht war und wie lange die fehlerhafte Auszahlung andauerte. Es ist wichtig zu verstehen, dass dies keine einmalige Korrektur ist, sondern die Angleichung aller zuvor geleisteten, zu niedrigen Zahlungen auf das korrekte Niveau. Die betroffenen Personen erhalten somit die Differenz zwischen dem tatsächlich erhaltenen und dem korrekt zu leistenden Betrag. Diese Summen werden direkt auf die Konten der Empfänger überwiesen, sobald die Überprüfung abgeschlossen ist.

Rechtliche Rahmenbedingungen und Verjährungsfristen

Nicht alle vergangenen Fälle von falscher Auszahlung können automatisch korrigiert werden, da rechtliche Grenzen gelten. Ein entscheidender Faktor ist das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs, das die Grundlage für die Wiedergutmachung bildet. Zudem gilt eine strenge Verjährungsfrist von drei Jahren für die geltendmachung dieser Ansprüche. Das bedeutet, dass nur Leistungen, die innerhalb dieses Zeitraums vor der Korrektur ausbezahlt wurden, rückwirkend angepasst werden. Wer in der weiter zurückliegenden Vergangenheit Arbeitslosengeld bezogen hat, ohne dass der Fall in den relevanten Zeitraum fällt, erhält keine automatische Nachzahlung. Das AMS muss diese zeitlichen Grenzen strikt beachten, um rechtssicher zu handeln. Die Behörde prüft daher genau, ob der jeweilige Antragfall unter das geltende Erkenntnis fällt und innerhalb der fristgerechten Zeitspanne liegt. Diese Unterscheidung ist entscheidend für die Auszahlungsliste. Wer betroffen ist, wird gezielt angesprochen, während Fälle außerhalb des Zeitraums keine automatische Intervention auslösen.

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Vorsicht vor Betrug und korrekte Informationswege

Für die Betroffenen ist es von größter Bedeutung, bei der Kommunikation über diese Rückzahlungen besonders vorsichtig zu sein. Das Arbeitsmarktservice warnt explizit davor, vorschnell auf vermeintliche Rückzahlungsangebote zu reagieren, die von unbekannten Absendern stammen. Solche Nachrichten sind meist Betrügerversuche, die persönliche Daten stehlen oder Gelder erschleichen wollen. Die offizielle Abwicklung der Nachzahlungen erfolgt ausschließlich über das AMS selbst. Es ist nicht erforderlich, irgendwelche Daten an Dritte zu übermitteln oder Bestätigungslinks zu klicken. Bei Unsicherheiten über den eigenen Status oder die Höhe der erwarteten Zahlung sollten Betroffene direkt die zuständige Geschäftsstelle des AMS kontaktieren. Diese offiziellen Wege sind der einzige sichere Kanal für Informationen. Die Behörde betont, dass keine eigenen Anträge für die Korrektur notwendig sind, was die automatische Natur des Verfahrens unterstreicht. Bürger sollten stets skeptisch bleiben, wenn sie unerwartete E-Mails oder Nachrichten bezüglich dieser Gelder erhalten. Der Schutz der persönlichen Daten hat höchste Priorität, um weitere Sicherheitsrisiken zu minimieren.

Ablauf der Überprüfung und zukünftige Schritte

Die Behörde hat angekündigt, die betroffenen Fälle selbstständig und umfassend zu überprüfen. Dazu müssen zahlreiche frühere Leistungsberechnungen neu beurteilt und angepasst werden. Dieser Prozess erfordert einen hohen administrativen Aufwand, da die Datenhistorie jedes einzelnen Fallers detailliert analysiert wird. Das Ziel ist es, die Richtigkeit der Berechnungen für jeden der über 100.000 Betroffenen zu gewährleisten. Die Kommunikation mit den betroffenen Personen erfolgt in der Regel automatisch, sobald die Überprüfung für einen Einzelfall abgeschlossen ist. Das AMS strebt eine zügige Abwicklung an, um den Bürgern schnellstmöglich die korrekten Beträge zur Verfügung zu stellen. In Zukunft sollen interne Prozesse so angepasst werden, dass ähnliche Rechenfehler in der Bemessungsgrundlage vermieden werden. Dies dient der langfristigen Verbesserung der Servicequalität und der Rechtssicherheit für alle Leistungsempfänger. Die Transparenz über den Fortschritt der Überprüfung wird für die Öffentlichkeit maintained, um Vertrauen in den Verwaltungsprozess zu stärken. Alle Schritte erfolgen im Einklang mit den aktuellen rechtlichen Vorgaben und der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs.