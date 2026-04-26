AMooRe auf der Paradieswiese: Moorfläche in Kitzbühel wird revitalisiert

Das Projekt AMooRe revitalisiert die Paradieswiese in Kitzbühel, ein ehemals trocken gelegtes Moor, um einen ökologisch wertvollen Lebensraum wiederherzustellen. Die Maßnahmen umfassen das Schließen von Gräben, den Bau von Spundwänden und begleitende Bildungsinitiativen.

Die Paradieswiese in Kitzbühel wird im Rahmen des österreichweiten Projekts AMooRe (Austrian Moor Restoration) revitalisiert. Das Moor, das im 20. Jahrhundert trockengelegt und bis in die 1950er Jahre als Heizmaterial genutzt wurde, soll auf rund 7,5 Hektar Fläche wiederhergestellt werden.

Die Bauarbeiten sind ab Herbst 2026 geplant. Das Projekt ist Teil einer größeren Initiative in Tirol, die bereits Vorhaben auf über 100 Hektar umfasst, davon über 20 Hektar im Bezirk Kitzbühel. Die Gemeinde Kitzbühel, als Grundeigentümerin, unterstützt das Projekt von Beginn an. Ziel ist die Wiederherstellung eines ökologisch funktionalen Hochmoors und die Stärkung der prioritären Moorwälder in den Randbereichen.

Durch den Torfabbau entstandene Höhenunterschiede und Entwässerungsgräben werden durch den Bau von Spundwänden und das Schließen von Gräben beseitigt, um einen gleichmäßigen Wasserstand zu gewährleisten. Das Projekt wird durch ein Monitoring begleitet, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu dokumentieren und zu bewerten. Begleitend zur Revitalisierung wird eine umfangreiche Informations- und Bildungsinitiative durchgeführt, die Schulprogramme, Fachexkursionen für Landwirte, Vorträge, Exkursionen und ein "Torf-Fest" umfasst.

Darüber hinaus wird das Moor im Rahmen von Forschungsarbeiten der Universität Innsbruck untersucht, wobei Bodenproben Einblicke in die klimatischen Veränderungen der letzten 10.000 Jahre bieten. Das Projekt demonstriert die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Wissenschaft und weiteren Partnern und unterstreicht die wachsende Bedeutung des Naturschutzes in der Gesellschaft. Naturschutzlandesrat René Zumtobel betont die große Unterstützung durch Grundbesitzer und die Bedeutung des Projekts für den Naturschutz und das regionale Klima.

Bürgermeister Klaus Winkler hebt das Engagement der Gemeinde für die Wiederherstellung dieses wertvollen Naturstücks hervor





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