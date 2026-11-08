Amoklauf in Krakau: Täter erschossen und festgenommen

Polizei tötet den 24-jährigen Schützen in Ostrowiec Swietokrzyski. Bei dem Amoklauf auf dem Marktplatz in Krakau wurden sechs Menschen getötet und 16 verletzt.

Polnische Ermittler haben die Leichen mehrerer Personen bei einem Spezial-Einsatz am Samstagabend im Haus des 24-jährigen Hauptverdächtigen in der Stadt Ostrowiec Swietokrzyski entdeckt. Wie der polnische Radiosender RMF FM unter Berufung auf den Sprecher der polnischen Polizeizentrale in Warschau, Andrzej Fijolek, am Sonntag mitteilte, fanden die Beamten die Toten etwa zwei Stunden Autofahrt nordöstlich von Krakau. Der Verdächtige, der am Vortag auf dem historischen Marktplatz von Krakau wahllos auf Passanten geschossen hatte, wurde als erschossen gemeldet und war bereits zuvor festgenommen worden.

Details zum Amoklauf auf dem Marktplatz

Der 24-jährige Mann hatte am Samstag mit seinem Auto auf den belebten Marktplatz der südpolnischen Tourismusmetropole Krakau gelenkt und dabei mit einer Schusswaffe auf die anwesenden Menschen losgegonnen. Nach offiziellen Angaben des Innenministeriums wurden bei diesem Terrorangriff sechs Menschen getötet und 16 weitere verletzt, wobei mehrere Opfer schwer oder lebensgefährlich verletzt wurden. Unter den Verletzten befindet sich auch eine Person aus Österreich, wie ein Sprecher des polnischen Innenministeriums am späten Samstagabend bestätigte.

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Krakau ist mit mehr als 800.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Polens und gilt international als eines der beliebtesten Reiseziele für Touristen aus aller Welt. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt zählen neben dem Großen Ring das Schloss auf dem Wawelhügel sowie die dortige Kathedrale. Die Universitätsstadt steht seit langem auf der Liste des UNESCO-Welterbes und zieht jedes Jahr Millionen Besucher an, was den Angriff auf diesen zentralen Platz zu einem besonders schockierenden Ereignis macht.

Motivation und politische Reaktionen

Der polnische Innenminister Marcin Kierwinski teilte bereits am Samstag mit, dass der Täter nach aktuellen Erkenntnissen von rechtsextremen Ideologien fasziniert gewesen sei. Ministerpräsident Donald Tusk sagte zuvor aus, dass es sich bei den Toten im Haus des Schützen wahrscheinlich um die engste Familie des Mannes handele, was auf eine mögliche Verbindung zwischen dem privaten Umfeld und der Tat hinweist. Diese Information wurde von der Polizeizentrale in Warschau nicht explizit widerlegt, sondern im Kontext der Identifizierung der Leichen genannt.

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Staatspräsident Karol Nawrocki hat angesichts der schweren Ereignisse für den Sonntag und den Montag eine landesweite Staatstrauer angeordnet. Diese Maßnahme spiegelt die tiefe Trauer der nationalen Politik und der Bevölkerung wider. Die Identifizierung der sechs Opfer steht aktuell im Fokus der Behörden, die eng mit den betroffenen Familien zusammenarbeiten. Die genauen Umstände, wie der Täter an die Waffe gelangte und warum er sich zu dieser Tat entschloss, werden weiterhin intensiv untersucht.

Auswirkungen und Sicherheitsmaßnahmen

Die Tat hat nicht nur in Polen, sondern auch international großes Aufsehen erregt, insbesondere durch das Opfer aus Österreich. Die Behörden in Krakau und ganz Polen arbeiten daran, die Sicherheitskonzepte für öffentliche Plätze und Großveranstaltungen zu überprüfen. Der Marktplatz, der Ort des Geschehens, ist ein symbolträchtiger Ort der polnischen Geschichte und Kultur, was den psychologischen Schock für die Bevölkerung verstärkt.

Die Ermittlungsbehörden bitten die Öffentlichkeit um Ruhe und um die Weitergabe von falschen Gerüchten zu unterlassen. Andrzej Fijolek betonte die professionelle Arbeit der Spezialeinheiten, die den Terroranschlag beendeten. Die genauen Zahlen der Verletzten und der Gesundheitszustand der Opfer werden weiterhin von offiziellen Stellen aktualisiert, während die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren gegen den bereits toten Täter offiziell einstellt.