Amnesty International: Rekordhoch an Hinrichtungen weltweit

Ein Bericht von Amnesty International zeigt, dass die Zahl der Hinrichtungen in den letzten 40 Jahren am höchsten war. Mindestens 2.707 Personen wurden hingerichtet, wobei China die meisten Hinrichtungen vermutlich vollzieht, aber die Zahl nicht bekannt gibt.

Die Zahl der weltweiten Hinrichtungen war 2025 laut einem am Montag veröffentlichten Bericht von Amnesty International (AI) so hoch wie seit über 40 Jahren nicht mehr.

Mindestens 2.707 Personen seien hingerichtet worden – ein neuer Höchststand seit 1981. Die Dunkelziffer könnte allerdings viel höher liegen, denn China dürfte Schätzungen zufolge die meisten Hinrichtungen vollziehen, will aber die Zahl nicht bekanntgeben. Laut dem Bericht setzt eine kleine Gruppe von Ländern die Todesstrafe gezielt ein, um die Bevölkerung einzuschüchtern und ein Klima der Angst zu schaffen. Gewisse Länder, so Amnesty International, würden dadurch ihre Macht demonstrieren und Kontrolle ausüben wollen und über dysfunktionale öffentliche Sicherheit hinwegtäuschen.

Für den Negativrekord ist laut Amnesty der Iran hauptverantwortlich. Die Islamische Republik hat laut dem Jahresbericht 2025 mindestens 2.159 Menschen hingerichtet – mehr als doppelt so viele wie 2024. Insgesamt 93 Prozent aller Hinrichtungen wurden vom Iran und Saudi-Arabien vollzogen. Insgesamt stieg die Zahl der Hinrichtungen von 2024 auf 2025 um 78 Prozent, so Amnesty International.

"Wir sind zutiefst besorgt über diesen Negativrekord", sagte die Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich, Shoura Zehetner-Hashemi. Man appelliere an Österreich und die internationale Gemeinschaft, den Druck auf die hinrichtenden Staaten zu erhöhen





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