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American Music Awards 2026: Teyana Taylor, Queen Latifah und Megan Stalter auf dem verrückten roten Teppich

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American Music Awards 2026: Teyana Taylor, Queen Latifah und Megan Stalter auf dem verrückten roten Teppich
American Music AwardsTeyana TaylorQueen Latifah
📆26/05/2026 04:38:00
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Die American Music Awards 2026 boten einen verrückten roten Teppich mit extremem Nacktschwanz, extremem Hitzeschlag und akuter Verwirrung. Teyana Taylor, Queen Latifah und Megan Stalter waren die Stars, die sich am verrücktesten verkleideten.

Teyana Taylor zeigte Haut , Queen Latifah Coolness im Wintermantel bei 34 Grad im Schatten und die Komikerin rechts trug Chers Haare . Der rote Teppich der American Music Awards war vielleicht nicht schön, dafür sehr, sehr verrückt.

American Music Awards 2026 lieferten dieses Jahr weniger Haute Couture als absoluten Fashion-Fiebertraum: Teyana Taylor zeigte maximal Haut, Queen Latifah erschien bei gefühlten 34 Grad im Wintermantel – und Komikerin Megan Stalter trug Haare direkt aus der Cher-Gedächtnisabteilung. Schön war das alles nicht. Unterhaltsam? Absolut

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