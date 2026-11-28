Zwei American Airlines Maschinen kollidierten am 27. November 2026 auf dem Reagan Airport in Virginia. Die FAA untersucht den Vorfall ohne Verletzte.

Zwei Flugzeuge der US-Fluggesellschaft American Airlines waren am 27. November 2026 an einem signifikanten Zwischenfall auf dem Flugfeld beteiligt. Beide Maschinen, eine Boeing 737-800, schlugen während des Rollvorgangs zur Startbahn mit ihren Flügelspitzen zusammen. Der Ort des Geschehens war der Ronald Reagan Washington National Airport in Arlington im US-Bundesstaat Virginia.

Kollisionsumstände auf dem Airport

Die Kollision ereignete sich, als die Flugzeuge auf dem Weg zur Startbahn waren. Ein Pilot meldete per Funk, dass sein Flugzeug sich noch hinter der Wartelinie befand. Bei der Berührung tauschten die Maschinen scheinbar Farbe aus, wie die Piloten mitteilten. Diese Beschreibung verweist auf die physische Berührung der Flügelspitzen, was zu einer leichten Beschädigung der Außenhaut führte.

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Beide Flugzeuge wurden sofort nach dem Vorfall zu ihren Gates zurückgerufen. Die American Airlines stellte die Maschinen sofort außer Betrieb, um detaillierte Inspektionen durchführen zu lassen. Die Fluggesellschaft bekräftigte, dass es sich um einen reinen Oberflächenkontakt handelte. Es gab keine strukturellen Schäden an den Tragflächen oder dem Rumpf.

Reaktion der US-Luftfahrtbehörde

Die US-Luftfahrtbehörde FAA informierte über ihre Social-Media-Plattform X über den Vorfall. Die offizielle Mitteilung betonte, dass bei der Kollision keine Passagiere oder Besatzungsmitglieder verletzt wurden. Die FAA bestätigte ebenfalls, dass beide beteiligten Flugzeuge zur American Airlines gehörten.

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Parallel zur Information der Öffentlichkeit kündigte die FAA eine formelle Untersuchung an. Diese wird den genauen Ablauf der Rollmanöver rekonstruieren. Im Fokus steht die Frage, wie die Mindestabstände auf dem Vorfeld eingehalten wurden. Ein Passagier berichtete dem US-Sender CNN, das gesamte Flugzeug sei bei der Berührung stark geschaukelt.

Folgen für Passagiere und Betrieb

Die American Airlines bemühte sich um eine schnelle Lösung für die Betroffenen. Noch am selben Tag sollten die Passagiere auf alternative Flüge umgebucht werden. Eines der Flugzeuge sollte nach Dallas weiterfliegen, das andere kurz darauf nach Chicago. Die Verspätung betraf somit zwei wichtige Verbindungsstrecken des Netzwerks.

Die genauen Auswirkungen auf den weiteren Flugbetrieb blieben zunächst unklar. Es gibt keine Hinweise auf eine generelle Betriebseinschränkung am Reagan Airport. Die Inspektionen vor Ort dienen dazu, die Flugtüchtigkeit der Maschinen rasch wiederherzustellen. Die Passagiere waren von der Verspätung betroffen, blieben jedoch unbemerkt von Verletzungen.

Zeitliche Einordnung des Vorfalls

Der Vorfall geschah an einem Freitag auf Ortszeit. Die Medien berichteten über Funksprüche, die den genauen Moment der Kollision dokumentierten. Die genaue Uhrzeit wurde in den öffentlichen Meldungen nicht spezifiziert, der Tag ist jedoch feststehend. Die American Airlines agierte transparent und schnell, um Vertrauen in die Sicherheitsstandards zu wahren.