Nach einem dramatischen Unfall bei den Proben für die Talentshow "America's Got Talent: Extreme" hat Jonathan, ein einstiger Ausnahmekünstler, seine Karriere als Stuntman beendet und sich beruflich auf eine neue Richtung konzentriert. Er arbeitet nun erfolgreich als Hypnotherapeut und blickt optimistisch in die Zukunft.

NEWS TEXT: (46) bei den Proben zur Talentshow" America's Got Talent: Extreme " einen seiner spektakulären Stunts präsentieren. Der erfahrene Entfesselungskünstler baumelte kopfüber an einem Seil, gefesselt mit einer Zwangsjacke, während an den Seiten zwei Autos wie Pendel in der Luft hingen.

Doch der Stunt endete in einer Katastrophe: Jonathan wurde zwischen den zwei brennenden Fahrzeugen eingeklemmt und stürzte aus rund neun Metern Höhe in die Tiefe. Er verfehlte die rettende Sicherheitsmatte und zog sich schwerste Verletzungen zu. Wie die"Daily Mail" berichtet, wurde der Rechtsstreit mit den Produzenten und dem Sender NBC nun durch einen außergerichtlichen Vergleich beigelegt. Die Entschädigung in Millionenhöhe soll die lebenslangen Kosten für medizinische Versorgung und Pflege abdecken.

Die Folgen des Horror-Unfalls waren verheerend: Jonathan brach sich die Wirbelsäule, wobei sein Rückenmark durchtrennt wurde. Seit dem Unglück ist der einstige Ausnahmekünstler querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Zusätzlich verlor er eine Niere, erlitt schwere Verbrennungen dritten Grades und zahlreiche Knochenbrüche an Beinen und Schultern. (52), wich ihm seit dem Unglück nicht von der Seite.

In den dunkelsten Stunden entging Jonathan sogar auf dem Operationstisch nur knapp dem Tod. Trotz der massiven körperlichen Einschränkungen hat Jonathan eine bewundernswerte Widerstandskraft gezeigt und beruflich neue Wege eingeschlagen. Er beendete seine riskante Karriere als Stuntman und arbeitet heute erfolgreich als Hypnotherapeut. Amanda, die zwei Kinder aus ihrer früheren Beziehung mit dem Schauspieler Martin Freeman (54) hat, blickt nun optimistisch nach vorne.

Mit dem juristischen Abschluss des Falls ist für das Paar endlich die nötige Sicherheit eingekehrt, um sich ganz auf ihren gemeinsamen Alltag und die Zukunft zu konzentrieren





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