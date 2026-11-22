Wolfgang Ambros und seine Band beenden mit drei Konzerten im November die "Ambros pur!"-Tour. Der Singer-Songwriter startet im März mit 75 Jahren neu.

Die beliebte Konzertreihe "Ambros pur!" tritt mit Beginn der neuen Woche in ihre finale Phase. Wolfgang Ambros und seine langjährigen Mitmusiker starten am Montag zu ihrer letzten gemeinsamen Runde, ehe die Formation vorerst aufhört zu spielen. Die beiden geplanten Termine in Gmunden und Ried im Innkreis bilden den Auftakt dieser Abschiedstournee für das spezielle Duo- und Trio-Format.

Die Entstehungsgeschichte des akustischen Formats

Die Wurzeln dieses intimen Konzertkonzepts liegen im Jahr 2006. Damals traten Wolfgang Ambros und sein Kollege Dzikowski erstmals in einer reduzierten Besetzung auf. Sie spielten eine Reihe von Benefizkonzerten ausschließlich zu zweit und verzichteten dabei komplett auf das große Begleitband. Aus dieser Idee entwickelte sich ein eigenständiges und erfolgreiches Konzertformat.

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Später erweiterte sich die Besetzung um den dritten Musiker Vogl. Dieser war zunächst nur hinter den Kulissen mit den beiden Hauptkünstlern unterwegs, trat dann jedoch als fester Bestandteil auf die Bühne. Die Kombination aus akustischer Musik und persönlicher Erzählweise hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe in der europäischen Musiklandschaft entwickelt.

Das Programm und die kreative Vision

Das Repertoire der aktuellen Tournee konzentriert sich strikt auf das Wesentliche. Wolfgang Ambros beschreibt das bevorstehende Programm selbst als eine Reduktion seiner Lieder auf das Fundament, begleitet von Gitarre und Bass. Neben der Musik steht die Kommunikation mit dem Publikum im Vordergrund. Der Sänger verspricht eine Mischung aus Geschichten, persönlichen Erinnerungen und viel Wiener Schmäh.

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Diese Intimität unterscheidet "Ambros pur!" deutlich von seinen großen Hallen-Konzerten. Die Fokus liegt auf der direkten Verbindung zwischen dem Interpreten und den Fans. Jeder Auftritt wird durch die historische Tiefe der Karriere von Wolfgang Ambros geprägt, wodurch jedes Lied in einem neuen Kontext erzählt wird. Diese emotionale Nähe ist das Hauptmerkmal der Show.

Offizielle Ankündigung und Tour-Termine

Die Entscheidung, die gemeinsame Ära vorerst zu beenden, ist endgültig. Wolfgang Ambros hat dies auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt gegeben. Das Statement lautet klar: "Ambros pur!" verabschiedet sich bis auf Weiteres von der Bühne. Die Band spielt nun nur noch drei Termine, um dieses Kapitel musikalisch abzuschließen.

Die Reise führt zunächst am 23. November nach Gmunden. Am darauffolgenden Tag, dem 24. November, steht Ried im Innkreis auf dem Programm. Der vorerst letzte gemeinsame Abend in dieser spezifischen Besetzung findet am 26. November im bayerischen Gersthofen statt. Für Fans in Österreich und Deutschland bietet dies die letzte Chance, das Trio live zu erleben.

Ausblick auf die Solo-Karriere im Jahr 2025

Wolfgang Ambros selbst hat jedoch keineswegs genug vom Bühnenleben. Kurz nach der Auflösung von "Ambros pur!" wartet bereits das nächste große Kapitel. Im kommenden März wird der Austropop-Legende 75 Jahre alt. Dieses wichtige Jubiläum markiert den Startschuss für seine Solo-Wiederkehr.

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Bereits im Frühjahr steht er wieder vor dem Publikum. Er wird mit seiner Band "No. 1 vom Wienerwald" anreisen und sein Jubiläumsprogramm "Best of the Best" präsentieren. Die Umstellung vom intimen Duo-Format zurück auf eine größere Bandbesetzung ist für die Fans bereits in wenigen Monaten absehbar. Die Musik wird also keineswegs ruhiger, sondern kehrt zu ihren Wurzeln als großes Band-Projekt zurück.