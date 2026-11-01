Ambergtunnel: Fiat Ducato brennt aus, Tunnel nachts gesperrt

Im Ambergtunnel geriet am 1. November 2026 ein Fiat Ducato in Brand. Alle sechs Insassen blieben unverletzt, der Tunnel war stundenlang gesperrt.

Im Ambergtunnel in Vorarlberg ist am Sonntag, dem 1. November 2026, gegen 2:50 Uhr ein Fiat Ducato in Fahrtrichtung Tirol in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei war ein technischer Defekt die Ursache des Feuers. Das Fahrzeug stand anschließend in Vollbrand.

Motorraum und Fahrerkabine brannten vollständig aus. Die sechs Insassen konnten das brennende Fahrzeug rechtzeitig verlassen.

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Über einen Querschlag gelangten sie in die bereits gesperrte Gegenröhre und von dort ins Freie. Bei der anschließenden medizinischen Erstabklärung wurden keine Verletzungen festgestellt.

Einsatzkräfte im Ambergtunnel nach dem Brand

Die Feuerwehren Rankweil und Frastanz rückten mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften aus. Die Feuerwehr Rankweil fuhr mit zwei Tanklöschfahrzeugen in die Weströhre des Ambergtunnels ein.

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Dort konnte die Feuerwehr das in Vollbrand stehende Fahrzeug löschen. Neben den Feuerwehren waren auch Rettungskräfte, Polizei und ASFINAG im Einsatz.

Insgesamt waren 64 Einsatzkräfte beziehungsweise Mitarbeiter mit 17 Fahrzeugen vor Ort. Die Organisationen arbeiteten bei den Löscharbeiten, der medizinischen Versorgung und der Absicherung zusammen.

Die Rettung stellte ein Notarzteinsatzfahrzeug, vier Rettungswagen und 15 Einsatzkräfte. Die Polizei war mit den Autobahnpolizeiinspektionen Dornbirn und Bludenz sowie der Polizeiinspektion Götzis vertreten.

Dafür waren drei Fahrzeuge und sechs Bedienstete der Polizei im Einsatz. Diese Kräfte übernahmen die Absicherung der Einsatzstelle.

Sperrung des Ambergtunnels in der Nacht

Der Brand führte zu erheblichen Einschränkungen im nächtlichen Verkehr. Bereits um 2:51 Uhr wurde der Ambergtunnel in beiden Fahrtrichtungen vollständig gesperrt.

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Der zu dieser Uhrzeit geringe Verkehr wurde umgeleitet. Um 4:36 Uhr konnte die Oströhre wieder für den Verkehr freigegeben werden.

In Fahrtrichtung Tirol war der Tunnel ab 5:19 Uhr zunächst einspurig befahrbar. Um 5:50 Uhr wurde schließlich auch die zweite Fahrspur wieder freigegeben.

Schäden nach dem Tunnelbrand im Ambergtunnel

Am Fiat Ducato entstand Totalschaden. Der Motorraum und die Fahrerkabine wurden durch das Feuer vollständig zerstört.

Auch die Fahrbahn wurde leicht beschädigt. Ob der Brand weitere Schäden an der Tunnelinfrastruktur verursacht hat, ist noch Gegenstand von Erhebungen.

Der Ambergtunnel besitzt zwei getrennte Röhren, die Weströhre und die Oströhre. Über die Querschläge konnten die Insassen zwischen den Röhren wechseln.