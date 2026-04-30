Amazonas-Regenwald reagiert schneller auf CO2 – aber mit versteckten Risiken

Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass der Amazonas-Regenwald schneller auf steigende CO2-Werte reagiert als erwartet, jedoch birgt diese Reaktion ökologische Risiken und könnte langfristig die Fähigkeit des Waldes zur Kohlenstoffspeicherung beeinträchtigen.

Der Amazonas - Regenwald , oft als die grüne Lunge Südamerikas bezeichnet, spielt eine entscheidende Rolle als gigantischer Klimapuffer unseres Planeten. Dieses komplexe Ökosystem speichert riesige Mengen an Kohlenstoffdioxid und trägt so maßgeblich zur Stabilisierung des globalen Klimas bei.

Doch die Frage, wie lange dieser wichtige Dienst noch aufrechterhalten werden kann, drängt sich immer mehr auf. Aktuelle Forschungsergebnisse aus dem Herzen des Amazonas liefern ein überraschendes und vielschichtiges Bild: Selbst die unscheinbaren Bäume des Unterholzes reagieren auf steigende CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre – und das schneller als bisher angenommen. Was zunächst wie eine positive Entwicklung erscheint, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als ein ökologisches Spannungsfeld mit potenziellen Schwachstellen.

Ein internationales Forscherteam, bestehend aus Wissenschaftlern der Universität Wien, der Technischen Universität München und des Nationalen Instituts für Amazonasforschung in Manaus, hat ein einzigartiges Experiment im Regenwald durchgeführt. Sie errichteten sogenannte Open-Top-Chambers – transparente Plexiglasstrukturen, die zukünftige CO2-Bedingungen simulieren. Diese Kammern wurden im dichten Unterholz platziert, wo Licht, Feuchtigkeit und der Wettbewerb um Ressourcen ein komplexes Gleichgewicht bilden. Innerhalb dieser Kammern wurden künstlich erhöhte CO2-Werte erzeugt, ohne den natürlichen Wald zu isolieren.

Die Ergebnisse, die nach ein bis zwei Jahren vorlagen, waren bemerkenswert: Die Pflanzen zeigten ein beschleunigtes Wachstum und eine erhöhte Kohlenstoffspeicherung, gleichzeitig veränderten sie ihre Wurzelsysteme. Nathielly Martins, eine der Studienleiterinnen, erklärt: „Die Bäume reagieren aktiv auf das zusätzliche CO2.

“ Die Pflanzen begannen, ihre Wurzeln gezielt auszudehnen, um mehr Nährstoffe aus dem Boden und der verrottenden organischen Substanz zu gewinnen – insbesondere Phosphor, ein Nährstoff, der im Amazonasgebiet oft begrenzt verfügbar ist. Dabei verfolgten sie eine äußerst strategische Vorgehensweise: Die Wurzeln durchdrangen die Laubschicht, setzten Enzyme frei und zersetzten organisches Material, um an Nährstoffe zu gelangen, bevor diese in tiefere Bodenschichten gelangen konnten. Dieser effiziente und fast aggressive Überlebensmodus hat jedoch auch Nebenwirkungen.

Dieses Verhalten führt zu einem ökologischen Dilemma. Lucia Fuchslueger, Forscherin an der Universität Wien, warnt: „Diese Strategie verschärft den Wettbewerb mit den Bodenmikroben.

“ Der Wald gewinnt kurzfristig mehr Energie aus dem System, greift aber gleichzeitig in die empfindliche Nährstoffbalance ein. Langfristig könnte dies zu einem Problem werden: Die leicht verfügbaren Phosphorreserven könnten erschöpft werden. Und damit auch die Fähigkeit des Waldes, zusätzliches CO2 dauerhaft zu binden. Die Studie zeichnet somit ein ambivalentes Bild.

Ja, der Amazonas-Regenwald kann auf steigende CO2-Konzentrationen reagieren – sogar stärker als bisher angenommen. Aber diese Reaktion ist keine unendliche Erfolgsgeschichte, sondern ein biologischer Kompromiss. Mehr Wachstum heute bedeutet nicht automatisch mehr Stabilität morgen. Der Regenwald atmet schneller, aber nicht unbegrenzt tiefer.

Diese Erkenntnisse dienen als Grundlage für ein noch größeres Projekt namens AmazonFACE. Ziel dieses Projekts ist es, unter realen Bedingungen und im großen Maßstab zu untersuchen, wie tropische Wälder auf dauerhaft erhöhte CO2-Konzentrationen reagieren. Rund 80 Kilometer nördlich von Manaus entsteht dafür ein einzigartiges Forschungsfeld im Terra-Firme-Wald – ein internationales Großlabor, an dem etwa 130 Wissenschaftler aus rund 40 Institutionen beteiligt sind.

Es ist ein Versuch, eine der zentralen Klimafragen der Zukunft nicht mehr nur durch Modellierungen zu beantworten, sondern durch Beobachtungen im echten Regenwald. Der Amazonas-Regenwald erweist sich erneut als ein hochsensibles und dynamisches System, das sich anpassen kann, aber von unsichtbaren Ressourcen im Boden abhängig ist. Die neue Forschung liefert keine Entwarnung, sondern eine präzisere Warnung: Der Regenwald kann den Klimawandel kurzfristig stärker abfedern als gedacht, aber seine Geduld ist nicht unbegrenzt. Und genau darin liegt seine Verletzlichkeit





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