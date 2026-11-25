Amazon erweitert seinen Dienst Amazon Autos nach Europa und startet den Fahrzeugverkauf in Großbritannien ab Anfang nächsten Jahres.

Der US-E-Commerce-Riese Amazon plant die Expansion seines Dienstes Amazon Autos nach Europa. Ab Anfang nächsten Jahres können Kunden in Großbritannien erstmals online Reservierungen für Fahrzeuge tätigen und den Kauf bei einem lokalen Händler abschließen. Diese Initiative markiert einen strategischen Schritt, um das in den USA erfolgreiche Modell des Fahrzeughandels auf den britischen Markt zu übertragen.

Start der Expansion in Großbritannien

Amazon Autos wurde im Jahr 2024 zunächst in den Vereinigten Staaten eingeführt und hat sich dort bereits etabliert. Das Unternehmen berichtete, dass das Angebot an zahlreichen Standorten in den USA in Zusammenarbeit mit lokalen Händlern stattfindet. Dort werden derzeit Fahrzeuge von insgesamt 35 verschiedenen Marken verkauft. Die britische Erweiterung ist der erste große Schritt dieses spezifischen Geschäftszweigs in den europäischen Raum.

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Verfügbarkeit bei Hyundai und Vertu Motors

Die ersten verfügbaren Fahrzeuge für britische Nutzer stammen von Hyundai und Vertu Motors. Amazon bietet sowohl neue Automobile der Marke Hyundai als auch geprüfte Gebrauchtwagen dieser Marke an. Zusätzlich werden Gebrauchtwagen des britischen Autohändlers Vertu Motors im Sortiment geführt. Das Unternehmen hat bereits signalisiert, dass das Angebot an Handelspartnern in Zukunft weiter ausgeweitet werden soll, um das Angebot für Verbraucher noch breiter aufzustellen.

Der Ablauf für Interessenten

Der Prozess für potenzielle Käufer ist konzipiert, um die Transparenz und Einfachheit anderer Amazon-Einkäufe zu gewährleisten. Interessenten können das verfügbare Fahrzeugangebot online durchstöbern, ähnlich wie bei jedem anderen Produkt auf der Plattform. Nach der Auswahl eines Fahrzeugs können sie dieses zunächst zum Kauf reservieren. Der eigentliche Kaufabschluss und die Besichtigung des physischen Fahrzeugs finden anschließend direkt bei einem örtlichen Händler statt.

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Aussagen der Unternehmensleitung

Matt Nuffort, der Leiter von Amazon Autos International, betonte in einer offiziellen Mitteilung die Bedeutung dieses Schrittes. Er erklärte, dass der Kauf eines Autos eine der größten Anschaffungen sei, die Menschen im Leben tätigen würden. Daher sei es wichtig, dass dieser Prozess sich genauso einfach und transparent anfühlen sollte wie jeder andere Einkauf auf der Amazon-Plattform.

Implikationen für den europäischen Markt

Die Einführung von Amazon Autos in Großbritannien stellt eine signifikante Veränderung im traditionellen Automobileinzelhandel dar. Durch die Integration von etablierten Marken wie Hyundai und regionalen Händlern wie Vertu Motors nutzt Amazon bewährte Strukturen, um Vertrauen bei den Kunden aufzubauen. Die geplanten Erweiterungen des Partnerschaftsnetzwerks deuten darauf hin, dass das Unternehmen langfristig eine breitere Abdeckung im europäischen Markt anstrebt. Beobachter des Marktes werden nun verfolgen, wie sich diese neue Vertriebsstrategie auf den Wettbewerb im Fahrzeugverkauf auswirkt.