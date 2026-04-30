Amazon Prime Video: Mai bringt Action, Sci-Fi und Klassiker

Im Mai erweitert Amazon Prime Video sein Angebot um zahlreiche neue Filme und Serien, darunter Blockbuster wie 'Inception', 'Mad Max: Fury Road' und die zweite Staffel von 'Citadel'.

Im kommenden Mai erwartet Amazon Prime Video Abonnenten eine beeindruckende Flutwelle neuer Film- und Serien highlights. Das Angebot ist breit gefächert und verspricht Unterhaltung für jeden Geschmack.

Besonders Actionfans dürfen sich freuen, denn einige der erfolgreichsten Action-Blockbuster der letzten Jahre werden im Mai verfügbar sein. Dazu gehören Klassiker wie 'Inception', der mit seiner komplexen Handlung und visuellen Brillanz begeistert, sowie 'Mad Max: Fury Road', ein adrenalingeladener Action-Ritt durch eine postapokalyptische Wüstenlandschaft. Auch 'Meg 2 – Der Tiefe' und der mitreißende Fliegerfilm 'Top Gun: Maverick' werden das Action-Herz höherschlagen lassen. Diese Filme versprechen nicht nur spektakuläre Stunts und atemberaubende Spezialeffekte, sondern auch fesselnde Geschichten und charismatische Hauptdarsteller.

Die Auswahl an Actionfilmen unterstreicht Amazons Bemühungen, ein vielfältiges und ansprechendes Angebot für seine Nutzer zu schaffen. Doch auch Liebhaber des Science-Fiction-Genres kommen im Mai voll auf ihre Kosten. Amazon Prime Video wird eine Reihe von Filmen aus den beliebten 'Godzilla'- und 'Transformers'-Reihen ins Programm aufnehmen. Diese Filme sind bekannt für ihre gigantischen Monster, epischen Schlachten und beeindruckenden visuellen Effekte.

Darüber hinaus werden auch 'Predators' und 'Prey', zwei spannende Filme aus dem 'Predator'-Universum, verfügbar sein. Diese Titel versprechen Nervenkitzel und Spannung pur. Neben den Filmen dürfen sich Science-Fiction-Fans auch auf die zweite Staffel der aufwendig produzierten Agenten-Serie 'Citadel' freuen. Diese Serie besticht durch ihre komplexe Handlung, ihre internationalen Drehorte und ihre hochkarätigen Schauspieler.

'Citadel' hat bereits in der ersten Staffel für Furore gesorgt und wird in der zweiten Staffel voraussichtlich noch spannender und actionreicher. Amazon hat eine detaillierte Liste aller neuen Inhalte veröffentlicht, die im Mai auf Prime Video verfügbar sein werden. Diese Liste umfasst nicht nur die bereits genannten Titel, sondern auch eine Vielzahl weiterer Filme und Serien, die für jeden Geschmack etwas bieten.

Das Filmangebot von Amazon Prime Video im Mai ist äußerst vielfältig und reicht von Animationsfilmen über Abenteuerfilme bis hin zu Klassikern. Der Animationshit 'Barbie' wird sicherlich besonders Familien mit Kindern begeistern. Abenteuerlustige können sich auf 'Kong: Skull Island' freuen, ein actiongeladenes Monsterabenteuer, das in einer exotischen und gefährlichen Umgebung spielt. Auch 'Die Schule der Magischen Tiere', ein beliebter Kinder- und Jugendfilm, wird im Mai verfügbar sein.

Für Liebhaber klassischer Filme bietet Amazon Prime Video Titel wie 'Braveheart', ein episches Historiendrama, und 'Die nackte Kanone', eine urkomische Komödie. Diese Filme sind zeitlose Klassiker, die auch heute noch für Unterhaltung sorgen. Die Ankündigung der neuen Inhalte basiert auf offiziellen Informationen von Amazon. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es in der Vergangenheit bereits vorgekommen ist, dass angekündigte Titel kurzfristig nicht verfügbar waren.

Änderungen im Programm sind daher grundsätzlich möglich. Nutzer sollten daher regelmäßig die Amazon Prime Video Plattform überprüfen, um sicherzustellen, dass die gewünschten Titel tatsächlich verfügbar sind. Amazon bemüht sich stets, seinen Abonnenten das bestmögliche Unterhaltungserlebnis zu bieten, und erweitert sein Angebot kontinuierlich





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