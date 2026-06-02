Amazon Prime Video bietet versteckte Möglichkeit: RTL+ kostenlos für sieben Tage testen

Über Amazon Prime Video kann der RTL+-Channel sieben Tage lang ohne Risiko getestet werden. RTL+ selbst bietet kein kostenloses Probemonat mehr an, daher ist der Umweg über Amazon die einzige Möglichkeit. Das Angebot umfasst Serien wie 'Die Bachelors' und 'Der Lehrer', Filme wie 'Rush Hour', 'A Star is Born' und 'Dirty Dancing' sowie Sportübertragungen der Premier League und UEFA-Wettbewerbe. Nach Ablauf der Woche wird das Abo automatisch kostenpflichtig (12,99 €/Monat). Kündigung muss rechtzeitig über Amazon erfolgen. Tipp: Testphase am besten über das Wochenende nutzen.

Amazon Prime Video bietet aktuell eine versteckte Möglichkeit, den RTL+ -Channel sieben Tage lang kostenlos zu testen. Diese Option ermöglicht es Nutzern, den Dienst ohne finanzielles Risiko und mit vollem Zugriff auf das Programm auszuprobieren.

Wie das Tech-Portal chip.de berichtet, hat RTL+ selbst das kostenlose Probemonat inzwischen eingestellt. Daher stellt der Umweg über Amazon die einzige legale Möglichkeit dar, den Streamingdienst vor einem möglichen Abo-Abschluss intensiv kennenzulernen. Das Programm von RTL+ umfasst eine breite Auswahl an Inhalten. Für Fans von Reality-TV und Daily Soaps gibt es unter anderem neue Folgen von "Die Bachelors" (Staffel 16) und "Der Lehrer".

Filmbegeisterte können sich auf Klassiker wie "Rush Hour", "A Star is Born" oder "Dirty Dancing" freuen. Ein besonderes Highlight für Sportfreunde sind die übertragenen Live-Events: Dazu zählen Spiele der englischen Premier League mit Top-Clubs wie Manchester City und Manchester United sowie Partien der UEFA Europa League und Conference League. Wichtig zu beachten ist, dass die siebentägige Testphase automatisch in ein kostenpflichtiges Abonnement übergeht, sofern nicht rechtzeitig gekündigt wird. Die monatlichen Kosten belaufen sich auf 12,99 Euro.

Die Kündigung muss über das Amazon-Konto des Nutzers erfolgen, nicht direkt bei RTL+. Um das Maximum aus der Gratis-Woche herauszuholen, empfiehlt es sich, die Testphase über das Wochenende zu starten. So hat man ausreichend Zeit, das Angebot in Ruhe zu erkunden und zu entscheiden, ob ein Abo lohnenswert ist





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