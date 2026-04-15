Amazon präsentiert schlankeren Fire TV Stick und neuen Ambient-Fernseher

Amazon hat seinen bisher schlanksten Fire TV Stick vorgestellt, der deutlich kleiner und schneller ist. Parallel dazu kündigt der Online-Riese die Ember Artline an, einen Fernseher, der als digitales Kunstwerk fungiert, sowie Updates für die Fire-TV-Oberfläche und den neuen Fire TV Channels Service.

Der Online-Gigant Amazon hat am vergangenen Mittwoch eine Reihe von Neuheiten enthüllt, die das Home-Entertainment-Erlebnis revolutionieren sollen. Im Fokus steht dabei der neue Fire TV Stick HD, der sich durch sein bisher schlankstes Design auszeichnet. Mit einer Reduzierung des Volumens um 30 Prozent gegenüber seinem Vorgänger ist das neue Modell nicht nur ein idealer Begleiter für Reisen, da es mühelos ins Handgepäck passt, sondern auch praktischer in der heimischen Installation.

Laut Amazon lässt sich der schlanke Stick leichter neben anderen Steckern und Kabeln in eine HDMI-Buchse auf der Rückseite eines Fernsehgeräts integrieren, was für mehr Ordnung hinter dem Bildschirm sorgt. Neben dem verkleinerten Formfaktor bietet der Fire TV Stick HD auch eine gesteigerte Leistung. Amazons Angaben zufolge ist das neue Modell durchschnittlich 30 Prozent schneller als die bisherige Generation. Überraschenderweise verbraucht es dennoch weniger Strom. Dies ermöglicht eine innovative Stromversorgung: Der Stick kann nun bequem über ein mitgeliefertes USB-C-Kabel direkt vom Fernseher mit Energie versorgt werden. Der Verkaufsstart des neuen Fire TV Stick HD wird für den baldigen Beginn erwartet, und der Preis wird bei 44,99 Euro liegen. Interessierte, die den Launch nicht verpassen möchten, haben die Möglichkeit, sich im Amazon-Shop anzumelden, um benachrichtigt zu werden, sobald das Produkt verfügbar ist. Parallel zu den Fire TV Stick-Neuigkeiten startet Amazon die Vorbestellungen für die innovative Ember Artline. Dieser Fernseher wurde speziell für die Ambient-TV-Funktion entwickelt und zielt darauf ab, im Wohnzimmer nicht nur als technisches Gerät, sondern auch als digitales Kunstwerk zu fungieren. Sein mattes Display ist darauf ausgelegt, Spiegelungen zu minimieren und so die Darstellung von Kunstwerken und Fotos zu optimieren. Kunden erhalten ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf eine Bibliothek von über 2.000 Kunstwerken und persönlichen Fotos. Technisch ist die Ember Artline mit modernster Technologie ausgestattet, darunter 4K QLED, Dolby Vision, HDR10+ und Wi-Fi 6. Dank integrierter Fernfeld-Mikrofone kann Alexa direkt angesprochen werden, ohne dass eine separate Fernbedienung erforderlich ist. Eine besondere Funktion ist die Omnisense-Technologie, die erkennen soll, ob sich Personen im Raum befinden, und die Ambient-Funktion automatisch ein- oder ausschalten kann, um Energie zu sparen und die visuelle Erfahrung zu personalisieren. Die Ember Artline wird in den Bildschirmgrößen 55 und 65 Zoll ab einem Preis von 999,99 Euro erhältlich sein. Die Auslieferung beginnt ab dem 7. Mai. Kunden haben beim Kauf die Möglichkeit, aus zehn magnetischen Rahmen zu wählen, wobei ein Rahmen bereits im Lieferumfang enthalten ist, um das Gerät optisch an die Wohnraumgestaltung anzupassen. Darüber hinaus erfährt die Fire-TV-Oberfläche Ende April ein umfassendes Update. Ziel ist es, eine modernere, übersichtlichere und bis zu 30 Prozent schnellere Benutzeroberfläche zu schaffen. Neue Kategorien sollen Nutzern dabei helfen, Filme, Serien, Nachrichten, Live-Inhalte und Sportinhalte mit noch größerer Leichtigkeit zu finden. Passend zum bevorstehenden Fußball-Sommer wird ein dedizierter Fußball-Hub integriert. Dieser wird Nutzern auf einen Blick anzeigen, wo die nächsten Spiele übertragen werden, und ermöglicht es, direkt zur Live-Übertragung beim jeweiligen Anbieter zu gelangen. In Kürze wird zudem der Rollout von Fire TV Channels in Deutschland beginnen. Dieser neue Service bietet Kunden Zugang zu einem breiten Spektrum an kostenlosen Inhalten aus verschiedenen Bereichen wie Sport, Nachrichten, Musik, Comedy, Kochen, Reisen, Lifestyle und mehr, und das alles ohne die Notwendigkeit von App-Downloads oder Registrierungen. Diese kostenlosen, werbefinanzierten Inhalte werden kontextbezogen auf Fire TV angezeigt, wo sie am besten zur jeweiligen Situation oder zum Nutzerinteresse passen, was das Entdecken und Genießen von Inhalten auf der Plattform weiter vereinfacht und bereichert





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