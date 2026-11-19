Viele Amazon Prime-Kunde kennen den unbegrenzten Cloud-Speicher für Fotos nicht. Im Vergleich zu Google Fotos und Apple Fotos spart das bares Geld und eliminiert Speicherengpässe.

Millionen Nutzer von Amazon Prime nutzen einen exklusiven Vorteil ihrer Mitgliedschaft häufig nicht. Der Cloud-Dienst Amazon Photos bietet unbegrenzten Speicherplatz für Fotos in voller Auflösung direkt im Abo enthalten. Diese Funktion stellt eine signifikante Alternative zu den kostenpflichtigen Speicherlösungen der direkten Konkurrenten dar. Viele Smartphone-Besitzer sind sich dieser Möglichkeit jedoch gar nicht bewusst.

Die Speicherung von Fotos bei der Konkurrenz

Das Problem begrenzter Speicherkapazitäten ist bei Android-Nutzern allgegenwärtig. Bei Google Fotos endet die kostenlose Nutzung nach 15 Gigabyte. Ab diesem Punkt müssen Benutzer entweder alte Bilder löschen oder ein teures Abo abschließen. Für Besitzer von Apple-Geräten sieht die Lage ähnlich aus. Hier kosten zusätzliche 50 GB rund einen Euro monatlich. Der Druck steigt, wenn man viele hochwertige Bilder archivieren möchte.

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Vorteile von Amazon Photos gegenüber Google und Apple

Prime-Mitglieder können diese Kosten umgehen, indem sie Amazon Photos nutzen. Der Dienst erlaubt das Hochladen unbegrenzter Fotos ohne jedes Limit. Im Gegensatz zu Google und Apple fallen hier keine zusätzlichen Gebühren für mehr Speicherplatz an. Experten auf inside-digital.de bezeichnen diese Funktion als echten Geheimtipp. Nutzer sparen langfristig Geld, da keine monatlichen Abo-Gebühren für Cloud-Speicher anfallen. Die volle Auflösung der Bilder wird dabei beibehalten.

Einschränkungen für Videos und das Kündigungsrisko

Trotz der großzügigen Foto-Speicherpolitik gibt es wichtige Einschränkungen zu beachten. Für Videos ist der Speicherplatz auf insgesamt 5 Gigabyte begrenzt. Wer also viele Filme sichert, kommt hier schnell an seine Grenzen. Ein kritischer Punkt ist auch die Kündigung des Abo. Wer Amazon Prime beendet, fällt auf nur 5 Gigabyte für Fotos und Videos zurück. Bereits hochgeladene Bilder bleiben erhalten, aber neue Uploads sind nicht mehr möglich.

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Nutzungsmöglichkeiten und Gerätekompatibilität

Die Verwaltung der Fotos ist sehr flexibel gestaltet. Nutzer können die Amazon Photos App oder den Browser verwenden. Von dort lassen sich Bilder auf allen Geräten abrufen. Ein Handy, Tablet oder Computer funktionieren gleichermaßen gut. Der Zugriff erfolgt nahtlos über das eigene Amazon-Konto. Dies macht die Lösung zu einer praktischen Alternative für Menschen mit Speicherplatzmangel.

Strategische Überlegungen für digitale Datensicherung

Die Entscheidung für einen Cloud-Dienst hängt oft von den bereits genutzten Geräten ab. Wer ohnehin Prime-Mitglied ist, sollte die Funktion unbedingt testen. Die Kombination aus unbegrenztem Speicher und niedrigen Kosten ist einzigartig. Kritiker verweisen zwar auf die Video-Beschränkung. Doch für die meisten Nutzer ist dies kein relevantes Hindernis. Die Daten sind sicher und jederzeit verfügbar. Ein Wechsel zu Google oder Apple wäre in diesem Fall ineffizient.