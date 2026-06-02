Amazon macht den Termin für den Prime Day 2026 offiziell

Amazon hat den Termin für den Prime Day 2026 bekannt gegeben. Das Rabatt-Event soll von 23. Juni bis 26. Juni stattfinden. Prime-Mitglieder können auf Hunderttausende Angebote zugreifen.

Amazon hat den Termin für den Prime Day 2026 offiziell gemacht. Das Rabatt-Event soll von 23. Juni, 00.01 Uhr, bis 26. Juni, 23.59 Uhr stattfinden.

Prime-Mitglieder sollen dabei Zugriff auf Hunderttausende Angebote bekommen. Im Fokus stehen Produkte aus mehr als 35 Kategorien, darunter Küche, Haushalt, Mode, Kosmetik, Elektronik und Gartenbedarf. Amazon spricht von Rabatten von 40 Prozent mehr auf ausgewählte Produkte. Dazu kommen täglich wechselnde Themenbereiche, die 'Top 100 Deals' sowie zeitlich begrenzte Angebote.

Auch Eigenmarken und Sommer-Produkte sollen reduziert werden. Kunden sollen für sie interessante Deals schneller finden, indem sie Preisalarme, Listen und die Bildsuche Amazon Lens nutzen. Wer schon vor dem Start Produkte auf Listen legt, soll sie während der Aktion leichter im Blick behalten können. Über die Kamera-Funktion in der Amazon-App können außerdem ähnliche Produkte gesucht werden.

Prime-Mitglieder müssen allerdings nicht bis 23. Juni warten, da Amazon schon jetzt Vorab-Angebote macht, unter anderem bei Mode, Produkten des täglichen Bedarfs, Amazon Basics, Amazon Haul, Prime Video und Amazon Music Unlimited. Bei Amazon Haul soll es etwa 30 Prozent Extra-Rabatt und kostenlosen Versand ab 15 Euro Bestellwert geben. Der Prime Day 2026 findet laut Amazon im Juni unter anderem in Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen, Schweden, den Niederlanden, den USA und Großbritannien statt.

In Australien, Brasilien, Indien und Japan folgen die Angebote später im Sommer





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Amazon Prime Day 2026 Rabatt-Event Prime-Mitglieder Produkte Aus Mehr Als 35 Kategorien

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