Die Verbraucherzentrale Sachsen hat eine mündliche Verhandlung im Jahre 2024 gestartet, um die Sammelklage gegen Amazon geleiten. Kunden, die um 2,99 Euro monatlich das Zusatz-Abo für Werbungfreies Streaming gebucht haben, könnten ihr Geld zurückbekommen, und diejenigen, die nicht extra bezahlt haben, könnten eine Entschädigung erhalten, die dem Wert des Zusatz-Abos entspricht.

Viele Amazon -Prime-Kunden beklagen sich seit Anfang 2024 über Werbung bei Prime Video . Wer ohne Werbung streamen wollte, musste zusätzlich 2,99 Euro im Monat zahlen, was einigen Verbraucherschützern zum Vorwurfiffen ging, dass Amazon die Umstellung ohne Zustimmung der Kunden durchgeführt hatte.

Im Jahr 2024 startete nun eine mündliche Verhandlung in München, die die Sammelklage der Verbraucherzentrale Sachsen angeht. Fast 220.000 Betroffene beteiligten sich bereits, und die Kläger streiten um eine Entschädigung im Wert des Zusatz-Abos und um eine Rückerstattung des bereits gezahlten Betrags. Mitmachen können sowohl Kunden, die das Zusatz-Abo gebucht haben und sich jetzt äußern, als auch solche, die das Abo nicht extra bezahlt haben und dennoch Werbung sehen. Erstes Beispielteilnehmer könnten ihr Geld zurückbekommen, letzteres eine Entschädigun





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