Amazon Studios hat die Fortsetzung der Fantasy-Serie 'Die Ringe der Macht' für 2025 bestellt. Die dritte Folge erreichte 33 Millionen Zuschauer. Drehstart ist im Frühjahr in Großbritannien.

Amazon hat die Produktion der vierten Staffel der Fantasy-Serie "Die Ringe der Macht" offiziell bestätigt. Diese Ankündigung fällt in einen Zeitraum, in dem das Prime Video -Streamingportal aktuell das Finale der dritten Staffel ausstrahlt. Die Nachricht bestätigt den fortwährenden Fokus des US-Technologiekonzerns auf hochwertige High-Fantasy-Inhalte für sein Streaming-Angebot.

Die vierte Staffel befindet sich bereits in der aktiven Vorproduktionsphase. Dies wurde durch Berichte aus dem US-Branchenblatt "The Hollywood Reporter" bestätigt. Amazon plant, die Dreharbeiten für die neue Staffel im kommenden Frühjahr zu starten. Die Produktion wird wieder in den Shepperton Studios in Großbritannien erfolgen.

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Starke Zuschauerzahlen im November

Die Entscheidung für eine Fortsetzung wird durch beeindruckende Streaming-Zahlen begründet. Laut Angaben von Amazon erreichte die dritte Staffel weltweit innerhalb der ersten zwölf Tage nach ihrer Premiere 33 Millionen Zuschauer. Das Startdatum für diesen Rekord war der 11. November. Amazon stuft die dritte Staffel damit als eine der zehn am meisten gesehenen Staffelfortsetzungen auf der gesamten Prime Video-Plattform ein.

Visuelle Erfolge versus inhaltliche Kritik

Trotz der erfolgreichen Quoten stoßen die Inhalte der Serie auf geteilte Reaktionen. Die Serie ist für ihre imposanten visuellen Bilder, aufwendigen Kulissen und spektakulären Spezialeffekte bekannt. Gleichzeitig sorgt die narrative Ausrichtung bei einem großen Teil der Fans für Kritik und Enttäuschung. Die Handlung der Serie spielt tausende Jahre vor den Ereignissen der Werke "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe".

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Der zentrale Fokus der Erzählung liegt auf der Rückkehr des dunklen Herrschers Sauron. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die historische Entstehung der titelgebenden Ringe der Macht. Die Frage, ob Amazon mit der vierten Staffel auch die Kritik der Fans und Medien eindämmen kann, bleibt bisher offen.

Zukünftige Produktion und Kontinuität

Ungeachtet der kontroversen Rezeption der vorherigen Staffel ist die Fortsetzung der Serie fest eingeplant. Die Kameraarbeit wird im Frühling unter der Regie des Produktionsteams in den Shepperton Studios wieder aufgenommen. Die Rückkehr nach Mittelerde ist somit nicht vorübergehend, sondern strukturell verankert.

Fantasy-Fans können weiterhin mit Nachschub aus dieser Universum rechnen. Amazon investiert kontinuierlich in die Franchise, um die hohe Zuschauerbindung zu halten. Die vierte Staffel wird also Teil der langfristigen Content-Strategie des Streamingdienstes bleiben.