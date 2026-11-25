Amazon baut sein Autohandelsgeschäft ab 2027 auf den britischen Markt aus. Hyundai ist der erste Hersteller, der Fahrzeuge über die Plattform anbietet.

Amazon kündigt eine signifikante Expansion seines digitalen Handelssystems an und dehnt den Service Amazon Autos erstmals auf den europäischen Markt aus. Der britische Start ist für Anfang 2027 geplant und markiert den offiziellen Eintritt des Online-Handelsriesen außerhalb der Vereinigten Staaten. Kunden in Großbritannien erhalten ab diesem Zeitpunkt die Möglichkeit, verschiedene Fahrzeugmodelle zu vergleichen, Preise einzuhalten und ihre Wunschfahrzeuge direkt über die Plattform zu reservieren.

Expansion des Amazon Autos Services nach Europa

Der Service Amazon Autos, der bereits seit Dezember 2024 in den USA verfügbar ist, erreicht damit ein neues globales Absatzgebiet. Der US-Markt startete zunächst in 48 Metropolen, wobei der Dienst heute in mehr als 150 US-Städten operiert und insgesamt 35 verschiedene Marken umfasst. Das Angebot in Amerika deckt Neuwagen, Gebrauchtwagen sowie zertifizierte Gebrauchtfahrzeuge ab. Mit dem Launch in Großbritannien folgt nun der erste Schritt nach Europa, wobei der Konzern noch keine genauen Pläne für Kontinentaleuropa oder den Beitritt zum EU-Binnenmarkt mit Österreich genannt hat.

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Funktionweise und Vergleichsmöglichkeiten für Käufer

Die Nutzer erfahren, wie der digitale Kaufprozess im Detail abläuft und welche Transparenz geboten wird. Interessenten durchsuchen über Amazon.co.uk den aktuellen Fahrzeugbestand teilnehmender Händler und vergleichen die Kosten direkt. Für Besitzer eines alten Wagens bietet das System eine sofortige Bewertung für die Inzahlungnahme an. Nach der Reservierung des gewünschten Fahrzeugs werden die Kunden mit einem lokalen Autohändler verbunden, um den finalen Kaufabschluss zu tätigen. Diese Struktur soll die Komplexität des Fahrzeugkaufs reduzieren.

Strategische Partnerschaft mit Hyundai Motor Company

Als ersten Neuwagenpartner hat Amazon den südkoreanischen Hersteller Hyundai gewonnen, um das Sortiment beim Start zu stärken. Hyundai stellt eine breite Modellpalette bereit, die Elektroautos, Hybride und Benzinfahrzeuge abdeckt. Zu den explizit genannten Modellen gehören der IONIQ 3, der IONIQ 5, der i20 sowie der KONA. Diese Vielfalt ermöglicht es den britischen Käufern, unterschiedliche Antriebsarten, Karosserieformen und technologische Lösungen innerhalb einer einzigen Plattform zu vergleichen. Weitere Automarken und Händlerpartner sollen vor dem Startdatum bekannt gegeben werden.

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Führende Stimmen und Unternehmensstrategie

Fan Jin, der weltweite Leiter von Amazon Autos, betont die positive Resonanz in den USA, wo Kunden den einfacheren Weg zur Fahrzeuganschaffung schätzen. Fan Jin erklärt, dass diese Transparenz und Einfachheit nun nach Großbritannien übertragen werden soll. Matt Nuffort, Direktor von Amazon Autos International, unterstreicht, dass der Kauf eines Autos eine der größten Anschaffungen für Menschen ist. Er führt aus, dass dieser Prozess sich genauso einfach und transparent anfühlen sollte wie jeder andere Einkauf bei Amazon.

Auswirkungen auf den europäischen Automobilmarkt

Der Einstieg in den britischen Markt repräsentiert den ersten Fußabdruck von Amazon im europäischen Raum. Sollte der Testlauf auf der Insel erfolgreich verlaufen, ist eine Ausweitung auf den gesamten EU-Markt wahrscheinlich. Die genaue Strategie für den Kontinent bleibt jedoch aktuell unklar. Der Fokus liegt zunächst auf der Etablierung der Infrastruktur und der Partnerschaften in Großbritannien, bevor weitere geografische Schritte erfolgen werden.