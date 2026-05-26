Amalie Iuel beendet ihre Leichtathletik-Karriere nach der Saison

Die norwegische Leichtathletin Amalie Iuel gibt bekannt, dass sie nach der Saison ihre Karriere beenden wird, um sich auf ihre Familie zu konzentrieren.

Die norwegische Leichtathletin Amalie Iuel gibt bekannt, dass sie nach der Saison ihre Karriere beenden wird, um sich auf ihre Familie zu konzentrieren. Sie und ihr Partner, der ehemalige Skirennfahrer Aksel Lund Svindal , haben bereits einen Sohn und planen, ihre Familie noch einmal zu vergrößern.

Iuel hat es 2024 als Mutter zu den Olympischen Spielen geschafft und gewann bei der Weltmeisterschaft die Goldmedaille in der 4x400-Meter-Staffel. Sie beschreibt ihren Partner als "sehr gutes Team" und betont, dass sie beide das Gefühl haben, ihre Familie ein wenig vergrößern zu wollen und Zeit für andere Dinge zu haben. Iuel spricht auch über die Herausforderungen, die sie als Mutter und Leichtathletin erlebt hat, wie zum Beispiel die Sehnsucht nach ihrer Familie, wenn sie auf Reisen ist.

Sie sagt, dass sie bald keine Reisen ohne ihren Sohn mehr unternehmen wird





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