Amal Clooney's Spectacular Red-Carpet Appearance in London

Amal Clooney made a stunning appearance at the Jubilee Celebration of King Charles III's charity organization, The King's Trust, in the Royal Albert Hall. She wore a spectacular gold gown from Alexander McQueen's archive, which had been shown at the Paris Fashion Week in 2007. The gown featured a deep V-neck and gold embellishments, shimmering with every step. She complemented the look with gold heels, a sparkling clutch, and delicate jewelry. Her hair was left open in soft waves, adding to her glamorous Hollywood style. George Clooney, on the other hand, opted for a more conservative look, wearing a dark suit, white shirt, and a dark tie. The couple walked the red carpet together, with Amal being the star of the evening.

Wow-Auftritt von Amal Clooney in London! Bei der Jubiläumsfeier von Königs Charles Wohltätigkeitsorganisation " The King's Trust " in der berühmten Royal Albert Hall erschien die Frau von Hollywood-Star George Clooney in einer spektakulären Goldrobe – und wurde zum Hingucker des Abends.

Das Besondere: Das funkelnde Kleid stammt aus dem Archiv des LuxuslabelsAlexander McQueen und wurde bereits 2007 bei der Paris Fashion Week gezeigt. Die glamouröse Robe mit tiefem Ausschnitt und goldenen Pailletten schimmerte bei jedem Schritt! Dazu kombinierte Amal goldene High Heels, eine glänzende Clutch und zarten Schmuck. Die Haare trug sie offen in sanften Wellen – perfekter Hollywood-Glamour!

George Clooney hielt sich dagegen modisch lieber zurück: dunkler Anzug, weiße Hemd, dunkle Krawatte. Neben seiner strahlenden Frau hatte er diesmal aber ohnehin kaum eine Chance. Händchenhaltend lief das Paar über den roten Teppich der Charity-Gala von König King Charles III. Der King's Trust unterstützt seit 1976 junge Menschen beim Einstieg ins Berufsleben.

Erst vor wenigen Tagen waren die Clooneys noch in Saint-Tropez unterwegs, wo George seinen 65. Geburtstag gefeiert hatte. Jetzt folgte der nächste Glamour-Auftritt – und Amal lieferte dabei ganz großes Red-Carpet-Kino





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