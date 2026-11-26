Österreichs Innenminister Amade Karner trifft in Bratislava die Visegrad-Gruppe. Schwerpunkte sind der EU-Außengrenzschutz, Migration und digitale Bedrohungen.

Österreichs Innenminister Amade Karner reiste am Donnerstag nach Bratislava, um sich direkt mit den Regierungschefs der Visegrad-Gruppe zu treffen. Dieses Treffen fand als direkte Fortsetzung der Gespräche von Bundeskanzler Christian Stocker statt, der sich bereits Anfang der Woche in der slowakischen Hauptstadt mit den politischen Führern aus Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn austauschte. Im Fokus der Diskussionen stand die konkrete Umsetzung grenzüberschreitender Sicherheitsmaßnahmen und die gemeinsame Strategie zur Bewältigung von Migration sströmen.

Sicherheit an der slowakisch-ukrainischen Grenze

Ein zentraler Programmpunkt der Reise war ein Lokalaugenschein an der slowakisch-ukrainischen Grenze. Die Slowakei hat ihre Abwehr dort durch hochprofessionelle Spezialeinheiten und den Einsatz modernster Überwachungstechnik massiv verstärkt. Karner hob während dieses Besuchs explizit die strategische Bedeutung eines funktionierenden EU-Außengrenzschutzes hervor. Er betonte, dass ein dichter und effizienter Schutz der Außengrenzen eine wesentliche Voraussetzung für das weitere Zurückdrängen illegaler Migration darstellt und gleichzeitig die allgemeine Sicherheit erhöht.

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Aufrüstung und polizeiliche Kooperation

Der VP-Minister erklärte, dass die Slowakei in diesem Bereich erheblich investiert und ihre Kapazitäten deutlich ausgebaut hat. Im Mittelpunkt der weiteren Verhandlungen zwischen den Innenministern stand die strategische Erweiterung der polizeilichen Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden. Die beteiligten Nationen einigten sich darauf, die gemeinsame Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität zu intensivieren. Ein weiterer kritischer Punkt ist das konsequente Zurückdrängen illegaler Migration, um die Souveränität der jeweiligen Staaten zu wahren.

Schutz sensibler Infrastruktur und kritischer Einrichtungen

Aus österreichischer Perspektive liegt ein besonderer Schwerpunkt auf dem Schutz sensibler Einrichtungen innerhalb der Mitgliedstaaten. Dazu zählen explizit Schulen, Gesundheitseinrichtungen, zentrale Verkehrsknotenpunkte sowie große Einkaufszentren. Karner argumentierte, dass die oben genannten Sicherheitsmaßnahmen dazu beitragen, dass Europa Herr im eigenen Haus bleibt. Diese Sichtweise unterstreicht die Notwendigkeit, nicht nur die Außengrenzen, sondern auch die innere Sicherheit durch koordinierte Anstrengungen zu stabilisieren und Bedrohungen proaktiv zu begegnen.

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Abwehr feindlicher Drohnen und Online-Kriminalität

Ein weiteres wichtiges Thema bei dem Treffen in Bratislava war die Abwehr feindlicher Fluggeräte. Österreich setzt dabei nicht nur auf den Einsatz eigener Drohnen, sondern intensiviert den Schutz kritischer Infrastruktur gegen digitale und physikalische Angriffe. Darüber hinaus wurde der Ausbau der polizeilichen Zusammenarbeit im Kampf gegen den Drogen- und Arzneimittelhandel thematisiert. Österreich setzt hierbei auf einen raschen Informationsaustausch und eine lückenlose Überwachung der entsprechenden Transportwege.

Gegenmaßnahmen gegen illegalen Online-Handel

Speziell der illegale Online-Handel mit Anabolika und Peptiden soll künftig stärker in den Fokus der Behörden gerückt werden. Um diese Entwicklung wirksam zu bekämpfen, ist eine engere, sektorübergreifende Zusammenarbeit zwischen Polizei, Zoll, Arzneimittelbehörden und Postdienstleistern geplant. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Lücken im rechtlichen und logistischen Umfeld zu schließen und die Kontrolle über den illegalen Warenverkehr signifikant zu verschärfen. Die Gespräche bestätigen den gemeinsamen Willen, Sicherheitsstandards harmonisch anzuheben und die Resilienz gegen neue Herausforderungen zu stärken.