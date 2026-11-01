Alzheimer-Erkrankung in Mannheim: Ehepaar Liebert-Edel bewältigt Demenz-Diagnose

Das Ehepaar Barbara Edel und Hans-Jürg Liebert aus Mannheim teilt seine Erfahrung mit der Alzheimer-Diagnose. Sie zeigen, wie Demenz das Leben verändert und welche Unterstützung nötig ist.

Das Ehepaar Barbara Edel und Hans-Jürg Liebert aus Mannheim hat seine persönliche Reise mit einer Alzheimer -Diagnose an die Öffentlichkeit geteilt. Die 75-jährige Frau wurde im September 2023 offiziell diagnostiziert, doch die Anzeichen waren laut dem Paar bereits Jahre zuvor erkennbar. Dieser Bericht beleuchtet die emotionalen und praktischen Herausforderungen, die eine solche Diagnose für Betroffene und deren Angehörige mit sich bringt.

Erste Anzeichen und Verleugnung

Alles begann mit kleinen Veränderungen im Alltag, die zunächst nicht als ernsthafte Warnsignale erkannt wurden. Barbara Edel kümmerte sich früher selbstständig um das kulturelle Leben und organisierte Konzerte für ihr Paar. Mit Mitte 60 endete diese aktive Rolle abrupt, was zu Konflikten führte, da ihr Mann Hans-Jürg Liebert verstand, was mit ihr los war, sie aber nicht.

Also read „Jeder Tag ist auch Papi-Tag“: Wie ein Ehepaar Familie und Firma...

Rund 1,8 Millionen Menschen in Deutschland sind aktuell dement, wobei die Alzheimer-Krankheit die häufigste Ursache darstellt. Psychiater Alois Alzheimer stellte das Krankheitsbild vor 120 Jahren, am 3. November 1906, in Tübingen erstmals vor. Die Krankheit führt zum Abbau von Nervenzellen, was die Fähigkeiten der Betroffenen zunehmend einschränkt. Beim Ehepaar Edel und Liebert übernahm Liebert schließlich die Organisation des sozialen Lebens.

Diagnose und emotionale Belastung

Fünf bis sechs Jahre später bemerkte Liebert, dass seine Frau zunehmend vergaß, zum Beispiel eine mitgebrachte Flasche Wein im Keller zu vergessen. Diese Ereignisse häuften sich, und Liebert musste lange überlegen, wie er seine Partnerin zum Arztbesuch bewegen konnte, ohne sie permanent auf ihr Defizit hinzuweisen. Barbara Edel fühlte sich unwohl und schob die Ängste zunächst weg, da ihr klar war, dass etwas nicht stimmte.

Advertisement

Nach Gesprächen mit einem Therapeuten suchten sie schließlich medizinische Hilfe. Die Diagnose im September 2023 traf Barbara Edel schwer, da sie die Unumkehrbarkeit der Erkrankung akzeptieren musste. Auch für Liebert war der Wandel vom gleichberechtigten Ehepartner zum Pfleger ein schmerzhafter Prozess. Er leidet unter der Aussicht, seine Frau irgendwann nicht mehr zu erkennen.

Alltagsbewältigung und soziale Isolation

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft weist darauf hin, dass Angehörige zunehmend Aufgaben übernehmen und einen langen Abschied erleben müssen. Barbara Edel fährt nicht mehr selbst Auto, nachdem sie sich einmal verirrt hatte. Auch der Verlust von Schlüsseln oder das Verirren auf dem Weg nach Hause belasten sie, weswegen sie diese Vorfälle zunächst nicht mitteilte.

Trotz der Krankheit findet Barbara Edel noch zu schönen Momenten. Sie nimmt wöchentlich an "Singen gegen das Vergessen" teil und radelt zur Tagespflege. Sie und ihr Mann treffen Freunde und spielen Scrabble. Manchmal verbindet sie neue Erlebnisse mit alten Erinnerungen falsch, woraufhin ihr Mann sie sanft korrigiert.

Zukunft und unterstützende Maßnahmen

Im kommenden Jahr planen Barbara Edel und Hans-Jürg Liebert den Umzug in eine Einrichtung für betreutes Wohnen, da sie den aktuellen Zustand nicht weiter aufrechterhalten können. Barbara Edel hat mittlerweile den Pflegegrad 2 erhalten. Zusätzlich wurde bei Hans-Jürg Liebert vor kurzem erneut Krebs diagnostiziert, was die Situation für das Paar weiter erschwert. Ihre Geschichte zeigt die Realität der Demenz-Pflege in Deutschland auf.