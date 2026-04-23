Altkleider-Problem in Europa: Forschungsteam der FH Salzburg setzt auf Kreislaufwirtschaft

Trotz wachsendem Nachhaltigkeitsbewusstsein landen in Europa weiterhin zu viele Altkleider im Müll. Das Interreg-Projekt Tex-Dan der FH Salzburg arbeitet an Lösungen zur Verbesserung der Kreislaufwirtschaft im Textilsektor, von innovativen Recyclingmethoden bis hin zu gesetzlichen Anpassungen.

In Europa ist die Menge an Altkleider n, die weiterhin im Müll landen, alarmierend hoch. Ein Forschungsteam der Fachhochschule Salzburg arbeitet intensiv daran, die Kreislaufwirtschaft im Textilsektor nachhaltig zu verbessern.

Im Rahmen des Interreg-Projektes Tex-Dan entstanden innovative Kooperationen und zukunftsweisende Ideen, die darauf abzielen, den Umgang mit Textilien grundlegend zu verändern. Die Initiative konzentriert sich auf die Vernetzung von Unternehmen und die Entwicklung von Strategien, um Textilien länger im Kreislauf zu halten und die Umweltbelastung zu reduzieren.

Obwohl Konsumentinnen und Konsumenten Nachhaltigkeit beim Thema Mode zunehmend wichtig finden, zeigt sich eine Diskrepanz zwischen Anspruch und Verhalten, wenn es um die Bereitschaft geht, für kreislauffähige Produkte und höhere Qualität tatsächlich mehr Geld auszugeben. Diese Preisempfindlichkeit stellt eine Herausforderung für Unternehmen dar, die auf nachhaltige Produktionsweisen setzen. Ein konkretes Beispiel für einen stärkeren kreislaufwirtschaftlichen Ansatz ist die Herstellung modischer Röcke aus recycelten Jeansstoffen, die aus Altkleidersammlungen stammen.

Solche innovativen Ansätze wurden im Rahmen von Tex-Dan weiterentwickelt und sollen zeigen, dass Nachhaltigkeit und Stil sich nicht ausschließen. Ricard Parrilla Guix, Forscher an der FH Salzburg im Bereich Marketing/Management und stellvertretender Projektleiter von Tex-Dan, betont: „Unser Ziel ist es, die Kreislaufwirtschaft in der Textilbranche zu verbessern und das Bewusstsein für zirkuläre Prozesse zu stärken.

“ Das Projekt hat in den letzten zweieinhalb Jahren 14 Partner aus der Textilwirtschaft in elf Ländern des Donauraums miteinander vernetzt, wobei der Fokus auf den Bedürfnissen kleiner und mittlerer Unternehmen lag. Tex-Dan hat insgesamt drei sogenannte „Living Labs“ in Österreich veranstaltet, in denen Designer, Produzenten und Unternehmen zusammenarbeiteten, um innovative Lösungen zu entwickeln. Eine Erfolgsgeschichte ist beispielsweise die Weiterentwicklung eines Kleidungsstücks durch ein österreichisches Unternehmen, das nachhaltige Mode herstellt, in Zusammenarbeit mit Designern und einem Produzenten von umweltfreundlichen Farbstoffen.

Neben der Entwicklung konkreter Produkte wurden auch ein Zertifikat für Unternehmen geschaffen, die nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft arbeiten, sowie ein Memory-Spiel, das Wissen über Textilsymbole und Zertifikate vermittelt. Durch Kampagnen auf Plattformen wie LinkedIn und Instagram wurde die Kreislaufwirtschaft im Textilsektor einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Parrilla Guix betont jedoch, dass Bewusstseinsbildung nur ein Teil der Lösung ist. Er plädiert für eine Anpassung der gesetzlichen Vorgaben und Standards, um Kreislaufwirtschaften aktiv zu fördern.

Die Regelungen und Vorgaben unterscheiden sich in den elf untersuchten Ländern erheblich, was die Umsetzung erschwert. In Österreich beispielsweise ist das Sammeln und Recyceln von Textilien je nach Bundesland unterschiedlich geregelt, was zu unterschiedlichen Sammelquoten führt. Die zentrale Frage, die sich Parrilla Guix stellt, ist jedoch: „Wie schaffen wir es, dass die Kleidung so spät wie möglich im Container landet?

“ Dies beginnt bereits beim Design, bei dem Materialien so gewählt werden sollten, dass sie später leicht getrennt und recycelt werden können. Längere Haltbarkeit durch Reparaturservices oder Upcycling-Initiativen sind weitere wichtige Maßnahmen. Selbst wenn ein Kleidungsstück im Altkleidercontainer landet, erhöhen ein guter Zustand und Sauberkeit die Chancen auf eine Wiederverwendung in einem Vintage-Laden und somit auf ein zweites Leben





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