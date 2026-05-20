Alterskläder-Sammelbehälter auf öffentlichen Flächen verboten

Die Wiener Regierung will die steigende Vermüllung bekämpfen und die Illegalisierung von Altmüll reduzieren. Durch die Umstellung auf private Sammelflächen sollen diese Missstände beseitigt und die Entsorgung verbessert werden.

Ab dem kommenden Jahr dürfen keine Altkleider -Sammelcontainer mehr im öffentlichen Raum stehen. Die Stadt will damit die zunehmende Vermüllung verhindern. Alle mehr als 2000 bisherigen Bewilligungen laufen aus.

Oft wird in den Containern gewühlt und Kleidung rundherum liegen gelassen, was wiederum dazu führt, dass die Hemmschwelle sinkt, illegal Müll abzuladen. Im Wiener Landtag ist am Mittwoch das Aus für Altkleider-Sammelcontainer auf öffentlichem Grund beschlossen worden. Alle im Stadtparlament vertretenen Fraktionen stimmten der Novelle zu, der Beschluss erfolgte also einstimmig. Die Behälter dürfen ab 1.

Jänner 2027 in Wien nicht mehr aufgestellt werden. Anlass für die Neuregelung ist die zunehmende Verschmutzung durch Textilien rund um die Sammelstellen. Auf privaten Flächen darf weiterhin gesammelt werden. Die im öffentlichen Raum abgestellten Container werden immer wieder illegal geöffnet und brauchbare Stücke mitgenommen, der Rest landet oft daneben.

Laut Stadt sind die Betreiber immer wieder aufgefordert worden, die Missstände zu beseitigen. Dies habe jedoch zu keinem Ergebnis geführt, heißt es





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