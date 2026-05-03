Alterlaa: Ein Wiener Wohnmodell im Wandel

Alterlaa, ein einzigartiges Wohnprojekt in Wien, steht vor einem Generationenwechsel. Die hohe Zufriedenheit der Bewohner steht im Kontrast zur Skepsis von außen. Eine Analyse der aktuellen Situation und der Herausforderungen für die Zukunft.

Von außen belächelt, von innen geliebt: Alterlaa ist eines der erfolgreichsten Wohnexperimente Wien s. Doch nun steht ein Generationenwechsel an: Funktioniert das System auch ohne seine Ureinwohner?

Alterlaa gilt als eines der ungewöhnlichsten Wohnprojekte Wiens. Livia Gruber und Peter Frankenstein sind vor kurzem eingezogen - und lieben es. Erstaunlich schnell geht es die 27 Stockwerke hoch. Fahrgeschwindigkeit drei Meter pro Sekunde steht im Mieterhandbuch, und aus gutem Grund: Lange Warteschlangen wären in den Hochhäusern mit den Tausenden Bewohnern fatal.

Aber an diesem Tag ist ohnehin nicht viel los auf dem Dach. Die Metallgitter zu den Schwimmbecken werden erst in zwei Tagen aufgesperrt. Trotzdem haben sich auf dem grünen Rasenteppich schon zwei Sonnenanbeterinnen eingefunden, die Liegen direkt unter der großen Aufschrift (Laufen Springen verboten), die klar macht: Dieser Bereich ist zum Brutzeln vorgesehen. Am Anfang hat es mich wirklich irritiert, dass man Menschen einfach im Bademantel im Aufzug trifft, sagt Livia Gruber.

Die 34-Jährige ist vor zwei Jahren nach Alterlaa gezogen, in den 19. Stock. Wir sind in die Wohnung hineingekommen, haben die Aussicht gesehen und gewusst, die ist es, sagt ihr Partner Peter Frankenstein. Von ihrem Wohnzimmer aus sieht man über halb Wien und die bewaldeten Hügel dahinter.

Und halb Wien sieht auf Alterlaa. Seit 50 Jahren prägen die Wohntürme in Liesing die Silhouette der Stadt. Erbaut von Architekt Harry Glück, der für seine Betonburgen angegriffen wurde, dessen unkonventionelle Idee der übereinandergestapelten Einfamilienhäuser, der Utopie des Wohn­glücks auf kleinem Raum, aber voll aufging. Zwar schauen auch heute noch viele Wiener, die noch nie hier waren, abschätzig auf die riesigen, aus der Ferne wie Silos wirkenden Wohnbauten hinunter.

Aber von jenen, die einmal drin sind, will fast niemand mehr hinaus. Seit Jahrzehnten sticht der Genossenschaftsbau bei Wohnumfra­gen mit der hohen Zufriedenheit der Bewohner heraus. Was macht dieses Wohnglück aus? Hält es heute noch an, und kann dieses Versprechen einer Wohnutopie auch die nächsten 50 Jahre halten?

Was verbirgt sich hinter den braun-weißen 70er-Jahre-Fassaden? Mythos Alterlaa nennt Architekt Felix Steinhoff dieses Spannungsverhältnis zwischen der Skepsis von Außen und der hohen Wohnzufriedenheit der Bewohner. Mit anderen Architekten und Stadtforschern ist er diesem Mythos 2022 in einer Forschungsarbeit auf den Grund gegangen. Die hohe Zufriedenheit habe sich auch in der Studie gezeigt: Das Angebot ist natürlich grandios.

Die Freibäder, Saunen und Gemeinschaftsräume, die Vereine und der Kaufpark, der Einkaufen theoretisch auch im Pyjama möglich macht, die gute Anbindung und das viele Grün machen die Vorzüge der Anlage aus. Die Idee von Harry Glück, dass dieser Grünraum ein Stück weit über den Balkon ins Gebäude hineinwächst, spürt man auch sehr stark. Auch Livia Gruber und Peter Frankenstein schätzen das: Das Grün, die Natur, die Liesing vor dem Haus zum Laufen gehen waren für mich das Ausschlaggebendste, sagt Gruber.

Es ist ein bisschen kühler als in der Stadt, und weniger laut, sagt Frankenstein. Der 38-Jährige ist in Alterlaa aufgewachsen, zu groß der Komfort, zu günstig die Miete, als dass er jemals daran gedacht hat, auszuziehen. Seine Wohnung in Alterlaa war, sobald ich einmal da war, schon ein großes Asset beim Kennenlernen, scherzt Gruber. 900 Euro Miete zahlen die beiden nun für die neue, gemeinsame 90 Quadratmeter-Wohnung und 15 Quadratmeter Balkon, exklusive des Genossenschaftsbeitrags von rund 15.000 Euro.

Weil Frankenstein schon hier wohnte, war die Wartefrist nicht so lang wie für Außenstehende, die in der Regel fünf bis sechs Jahre auf ein Angebot aus Alterlaa warten. Ganz so verrufen dürften die Wohntürme also auch bei den restlichen Wienern nicht sein. Das viele Grün trägt zum Wohngefühl bei.

Und die großen Pflanztröge sorgen dafür dafür, dass sich die Nachbarn nicht auf die Balkone sehen. 3181 Wohnungen gibt es laut Gesiba, des gemeinnützigen Wohnbauunternehmens im Eigentum der Stadt Wien, in Alterlaa, mit rund 9000 Bewohnern. Steinhoff zweifelt jedoch an den bis heute kolportierten Einwohnerzahlen. Zumindest habe das die Studie ergeben, in der mithilfe der Statistikabteilung der Stadt Wien vergangene Volkszählungen ausgewertet wurden. Demnach wohnten maximal 7.277 Bewohner im Jahr 2001 in Alterlaa.

Im Jahr 2022 waren nur noch 5372 Menschen in Alterlaa gemeldet. Ich kann diese Zahlen weder bestätigen noch dementieren, sagt Gesiba-Direktor Paul Steurer zur Presse am Sonntag. Die Wohnungen seien, abgesehen von jenen, die für Neubezüge saniert werden, aber alle besetzt. Wie viele Leute in einem Haushalt leben, können wir nicht überprüfen.

Der Rückgang ist laut Studie einerseits durch eine neue, bessere Bemessungsgrundlage zu erklären, andererseits durch einen Trend, der auch vor Alterlaa nicht halt macht: kleinere Haushalte, eine alternde Bevölkerung





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