Erfahren Sie, wie eine alte Auflaufform zur effektiven Vogeltränke bei Frost wird. Tipps zu Tiefe, Steinen und dem perfekten Standort für den Vogelschutz.

Wenn Pfützen gefrieren, wird Wasser für Vögel knapp. Eine alte Auflaufform kann jetzt zur lebensrettenden Tränke werden - so einfach geht's.

Die Umsetzung ist denkbar einfach: Die ausgediente Auflaufform mit möglichst flachem Rand auf einen stabilen, ebenen Untergrund stellen. Mit einigen Steinen, die teilweise aus dem Wasser herausragen, schaffst du zusätzliche Möglichkeiten zum Landen und Festhalten. Auch Insekten profitieren davon, weil sie über die Steine wieder aus dem Wasser gelangen können. Die Form mit frischem Wasser füllen. Eine Tiefe von etwa 2,5 bis fünf Zentimetern eignet sich besonders gut für kleinere. Wichtig ist, dass die Form nicht zu tief ist. Kleine Vögel müssen problemlos trinken und wieder aus dem Wasser steigen können. Bei glatten Glasoberflächen sind Steine deshalb besonders wichtig.

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Einfache Umsetzung der Wasserstelle

Wer keine alte Auflaufform zur Hand hat, muss nicht auf eine Vogeltränke verzichten. Auch andere Gegenstände aus dem Haushalt lassen sich sinnvoll wiederverwenden. Selbst die beste Vogeltränke wird wenig helfen, wenn sie an einem ungünstigen Platz steht. Vögel sind beim Trinken und Baden besonders aufmerksam gegenüber möglichen Gefahren. Wähle deshalb einen gut einsehbaren Standort, an dem die Tiere ihre Umgebung überblicken können. Büsche und Bäume sollten nicht unmittelbar neben der Tränke stehen, weil sich dort Katzen verstecken könnten.

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In etwas Entfernung bieten sie den Vögeln allerdings wichtige Rückzugsmöglichkeiten. Ein leicht erhöhter Platz kann zusätzlichen Schutz bieten. Auf einem stabilen Gartentisch oder einer geeigneten Erhöhung lässt sich die Wasserstelle ebenfalls aufstellen. Achte darauf, dass sie nicht wackelt und für die Tiere gut erreichbar bleibt. Auch Balkone und Terrassen eignen sich. Dort sollte die Tränke möglichst windgeschützt stehen.