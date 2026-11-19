Ludwig Schwarz ist mit 86 Jahren verstorben. Manfred Scheuer und Kathpress berichten über sein Leben, seine Amtszeit als Bischof von Linz und seine kontroverse Haltung.

Der frühere Bischof von Linz, Ludwig Schwarz, ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Wie das Nachrichtenmagazin Kathpress bestätigte, schloss der Altbischof am Donnerstag seine Augen in Kritzendorf im Bezirk Tulln. Sein Gesundheitszustand hatte sich in den Tagen vor seinem Tod deutlich verschlechtert, was den plötzlichen Charakter des Ereignisses relativiert.

Die katholische Kirche verliert mit Ludwig Schwarz eine prägende Figur der österreichischen Bischofskonferenz. Schwarz wurde im Jahr 1940 in Bruck an der Donau geboren und kam nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Familie in die Heimat, wo er später sein Wirken entfalten sollte. Seine Biografie ist eng mit der Geschichte der Diözese Linz im 21. Jahrhundert verbunden.

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Karriereweg von der Jugendseelsorge zum Bischof

Ludwig Schwarz entwickelte bereits früh ein besonderes Interesse an der Jugendseelsorge, das ihn durch sein gesamtes Berufsleben begleiten sollte. Nach Abschluss seines Studiums und der Priesterweihe übernahm er zunächst Aufgaben als Lehrer und Seelsorger. Seine kirchliche Laufbahn führte ihn schließlich zu leitenden Funktionen innerhalb der Hierarchie.

Der Papst Johannes Paul II. ernannte ihn später zum Weihbischof der Erzdiözese Wien. Vier Jahre darauf folgte der entscheidende Karriereschritt: Papst Benedikt XVI. berief ihn zum Bischof der Diözese Linz. Im September 2005 wurde er offiziell in sein neues Amt eingeführt und leitete die Diözese für die folgenden Jahre.

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Amtsübergabe an Manfred Scheuer im Linzer Dom

Zehn Jahre lang stand Schwarz an der Spitze der Diözese Linz, ehe er im Jahr 2015 mit Erreichen der Altersgrenze seinen Rücktritt einreichte. Papst Franziskus nahm diesen Rücktritt an, woraufhin die Nachfolgeregelung in Gang gesetzt wurde. Im Jänner 2016 übergab der Altbischof bei der Amtseinführung seines Nachfolgers Manfred Scheuer den Bischofsstab im Linzer Mariendom.

Manfred Scheuer, der jetzige Bischof von Linz, zeigte sich gegenüber Kathpress stark betroffen vom Tod seines Vorgängers. Er beschrieb Ludwig Schwarz als eine Persönlichkeit, die durch ihre Fröhlichkeit, Geselligkeit und Gastfreundschaft auffiel. Diese persönlichen Qualitäten prägten das Bild des Verstorbenen in der lokalen Kirchenöffentlichkeit nachhaltig.

Engagement in Jugendseelsorge und Alltagsfragen

Scheuer würdigte die Arbeit des Verstorbenen insbesondere im Bereich der Jugend und der Seelsorge. Darüber hinaus engagierte sich Schwarz stark in der Entwicklungszusammenarbeit. Als Sprecher der Allianz für den freien Sonntag trat er zudem öffentlich für seine Positionen im gesellschaftlichen Diskurs ein. Seine Fähigkeit zum Schmäh und Humor galt als charakteristisch.

Viele Menschen erinnerten sich daran, dass Schwarz mit seinem Humor entwaffnete und man ihm daher nicht böse sein konnte. Des Weiteren besuchte er stets kranke Priester und Ordensleute persönlich. Dieses soziale Engagement wird von vielen Zeitgenossen als wesentlicher Teil seines bischöflichen Amtes erinnert.

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Kontroverse Haltungen und Spannungen in der Kirche

Neben den wohlwollenden Würdigungen war Schwarz auch von kirchenpolitischen Auseinandersetzungen geprägt. Er galt als klarer Vertreter eines konservativen Kurses und stand Reformbestrebungen innerhalb der katholischen Kirche teilweise kritisch gegenüber. Diese Positionierung führte in Teilen der Bevölkerung und unter Geistlichen zu unterschiedlichen Bewertungen.

Für besondere Spannungen sorgte seine ablehnende Haltung zur Frage, ob auch Laien Taufen spenden dürfen. Diese Position löste Proteste unter Gläubigen aus und führte zu intensiven Diskussionen innerhalb der Diözese Linz. Die Meinungen dazu gingen jedoch weit auseinander, wobei die persönliche Art des Altbischofs vielen entgegenkam.

Wahrnehmung als pflichtbewusster und bescheidener Geistlicher

Unabhängig von den unterschiedlichen Bewertungen seiner kirchenpolitischen Entscheidungen wurde Ludwig Schwarz von vielen Menschen für seine persönliche Art geschätzt. Er galt als pflichtbewusst, bescheiden und freundlich. Diese Eigenschaften hoben ihn von den oft als starr empfundenen kirchlichen Hierarchien ab.

Die Nachricht von seinem Tod verbreitete sich schnell in den Medien. Kathpress und ORF Oberösterreich berichteten umfassend über den Lebensweg des 86-Jährigen. Die Beisetzung wird im nächsten Schritt erfolgen, wobei die kirchlichen Bestattungsgottesdienste noch geplant sind. Die Diözese Linz trauert um einen langjährigen Vorsitzenden ihrer Geschichte.