Altach startet Vorbereitung für neue Bundesliga-Saison

SC Rheindorf Altach hat das Training für die kommende Bundesliga-Saison aufgenommen. Während drei Spieler bei Nationalmannschaften weilen und Mike Bähre privat verhindert ist, sucht der Club noch nach Verstärkungen, insbesondere für die Rechtsverteidigung sowie im Mittelfeld und Angriff.

Der SC Rheindorf Altach startet mit Testungen in die Vorbereitung für die 16. Bundesliga -Saison. Das erste gemeinsame Training auf dem Platz fand am Donnerstag statt, heute folgt eine öffentliche Einheit im Schnabelholz.

Drei Spieler - Mohamed Ouedraogo, Vesel Demaku und Filip Milojevic - fehlen aufgrund von Einsätzen für ihre Nationalmannschaften. Mike Bähre, der erst kürzlich verlängert hat, ist aus privaten Gründen abwesend. Trainer Ognjen Zaric steht der Großteil des Kaders zur Verfügung, jedoch werden zwei neue Co-Trainer erwartet. Sportdirektor Philipp Netzer und Koordinator Eric Orie haben bis Anfang September Zeit, den Kader zu ergänzen, insbesondere werden noch zwei Rechtsverteidiger sowie Verstärkungen im Mittelfeld und Angriff gesucht.

Von den Amateuren rückten Timo Müller, Adrian Vonbrül und Halil Basar vorerst in den Profikader auf. Der Verein betont, dass sich in den nächsten Wochen noch einiges tun wird, bis der Kader komplett ist. Die Redaktion distanziert sich von den Meinungen in Foren und behält sich Löschungen rechtlicher Verstöße vor





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