Experte Kristina Stürz analysiert das Phänomen Alpine Divorce nach dem Großglocknerfall. Sie warnt vor Beziehungsproblemen im Bergsport und gibt Tipps für sichere Bergpartner-Wahl.

Die Psychologin Kristina Stürz thematisiert die zunehmende Aufmerksamkeit um das Phänomen des Alpine Divorce, das besonders durch den tragischen Großglocknerfall in der Öffentlichkeit bekannt wurde. Sie betont, dass diese Vorfälle Muster aufzeigen, die früher weniger diskutiert wurden, und appelliert an alle Bergsportler, Beziehungsdynamiken ernster zu nehmen. Die Expertin warnt davor, die Erfahrungen als isolierte Einzelfälle abzutun, ohne jedoch eine generalisierte Problematik zu behaupten. Stattdessen fordert sie eine differenzierte Betrachtung der psychologischen Aspekte im alpinen Sport.

Konflikte auf dem Berg statt nur Technik

Bergsteigen erfordert nicht nur technisches Können, passende Ausrüstung und sorgfältige Tourenplanung, sondern beinhaltet auch den Umgang mit menschlichen Persönlichkeiten. Die Erfahrungen aus dem Tal, einschließlich Geschlechterrollen und Beziehungsdynamiken, werden unbewusst auf den Berg übertragen. Viele dysfunktionale Beziehungen aus dem Alltag finden sich auch in der Bergwelt wieder, was das traditionelle Selbstverständnis der Bergsportler als Gemeinschaft von Kameradschaft und Verantwortung erschüttert. Dieser kleine Riss im Bild der solidarischen Berggemeinschaft wird von vielen zunächst ignoriert oder nicht hinsehen wollen.

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Die mediale Berichterstattung hat teilweise ein Bild erzeugt, das als Männerbashing wahrgenommen wird und Frauen als abhängig und arm darstellt. Für Kristina Stürz ist die Tatsache, dass solche Konflikte passieren, jedoch aus psychologischer Sicht nicht irritierend, sondern leider realistisch. Sie weist darauf hin, dass Geschlechterrollen das Handeln und die Erwartungen der Menschen stark beeinflussen. Je stärker Individuen in diesen festgefahrenen Rollen verhaftet sind, desto größer ist der Einfluss auf ihr Verhalten in kritischen Situationen am Berg. Dies erfordert eine bewusste Reflexion, um nicht in alten Mustern stecken zu bleiben.

Geschlechterrollen und emotionale Risiken

Kristina Stürz erklärt, dass starre männliche Rollenbilder, die Stärke und Kontrolle erfordern, sowie weibliche Erwartungen an Harmonie zu erheblichen Risiken führen können. Wenn Partner es nicht schaffen, sich von diesen Klischees zu lösen, wird die Situation am Berg gefährlich. Ein amerikanischer Kletterer merkte im Zuge der Diskussionen an, dass die gemeinsame Teilnahme von Liebespaaren am Berg stets heikel sei. Dies liegt an der unterschiedlichen emotionalen Bindung im Vergleich zu freundschaftlichen Beziehungen, wo Grundkonflikte anders gelagert sind. Die Angst, den Partner zu enttäuen oder überprotektiv schützen zu wollen, führt zu verändertem Verhalten.

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Beziehungshierarchien werden in Partnerschaften oft anders gelebt als in Freundschaften, was die Dynamik in der Seilschaft beeinflusst. Die Kunst besteht darin, diese Beziehungsdynamik so weit wie möglich außerhalb der alpinen Herausforderungen zu halten. Nicht alle Paare scheitern daran, doch die emotionale Verflechtung erschwert oft eine rein sachliche Entscheidungsfindung. Es ist wichtig zu verstehen, dass emotionale Bindungen die Urteilsfähigkeit bei kritischen Entscheidungen beeinträchtigen können, wenn keine klare Trennung zwischen privater und professioneller Rolle am Berg gelingt.

Machtdynamiken und falsche Klischees

Bei der Diskussion um das Zurücklassen von Partnern wird oft von Machtausübung gesprochen, ein Begriff, der von den Betroffenen wenig gehört wird. Kristina Stürz räumt ein, dass Macht in jeder Beziehung, egal ob Paarbeziehung oder Seilschaft, eine Rolle spielt. Diese Machtdynamiken äußern sich meist sehr subtil, werden aber bei der Übernahme von Verantwortung und der Treffen schwerwiegender Entscheidungen immer präsent sein. Vorsichtig ist die Expertin jedoch bei der pauschalen Aussage, Männer wollten Frauen am Berg hilflos an ihrer Seite haben. Dies bezeichnet sie als ein brutales Klischee, das nur auf pathologische Persönlichkeiten zutreffen würde.

Die jüngsten Fälle, in denen zwei Bergsteiger von ihren Kollegen zurückgelassen wurden, verdeutlichen die Notwendigkeit sorgfältiger Partnerwahl. Auch wenn eine Absprache im Nachhinein bestätigt wurde, zeigt sich, dass die Voraussetzungen für eine solche Entscheidung oft nicht klar genug getroffen wurden. Es zeigt sich, dass man sich sehr genau überlegen muss, mit wem man eine Tour unternimmt. Die konkrete Beschaffenheit der Tour spielt dabei eine ebenso große Rolle wie die psychologische Eignung des Partners. Die Tendenz zur Verlagerung von Dating-Strategien auf den Berg erfordert mehr Vorsicht bei der Partnerauswahl.

Tipps für sichere Bergpartner-Wahl

Kristina Stürz appelliert daran, mit neuen Bergpartnern klein anzufangen und die Freundschaft schrittweise wachsen zu lassen. Es empfiehlt sich, die Eignung zunächst im Klettergarten oder auf leichteren Touren zu testen, bevor man sich in eine alpine Mehrseillänge begibt. Diese Vorgehensweise ermöglicht es, die Reaktionsweise und die psychische Stabilität des Partners unter kontrollierten Bedingungen zu beobachten. Wer sich nicht sicher ist, sollte den Schritt in das hochalpine Gelände nicht wagen, sondern die Beziehung weiter ausbauen.

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Bei einer schwierigen Bergtour ist es entscheidend, dass der Bergpartner technisch und physisch zum Tourenziel und zum eigenen Niveau passt. Die Kompatibilität auf dieser Ebene ist die Grundvoraussetzung für eine sichere Expedition. Die Integration der Beziehungsdynamik in die Planung ist ebenso wichtig wie die technische Vorbereitung. Nur wer diese Faktoren berücksichtigt, kann Risiken minimieren und die Sicherheit am Berg gewährleisten. Die Erkenntnis aus den jüngsten Vorfällen sollte dazu führen, dass psychologische Aspekte zukünftig stärker in der Tourenplanung berücksichtigt werden.