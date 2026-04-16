Alphaville stoppt Trump: "Forever Young" wird nicht mehr im Wahlkampf eingesetzt

Die deutsche Synthie-Popband Alphaville hat rechtliche Schritte angekündigt, um die unautorisierte Nutzung ihres Hits "Forever Young" durch Donald Trump zu unterbinden. Trump hatte das Lied in einem von künstlicher Intelligenz erstellten Video auf seiner Plattform Truth Social verwendet, was die Band als politische Vereinnahmung und inakzeptabel ablehnt.

Die international bekannte deutsche Synthie-Popband Alphaville hat eine klare Haltung gegen die Vereinnahmung ihres ikonischen Songs „ Forever Young “ durch den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und dessen politische Kampagne bezogen. Trump hatte auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social ein KI-generiertes Video veröffentlicht, das mit dem melancholischen und zugleich hoffnungsvollen Refrain von „ Forever Young “ unterlegt war. Das animierte Video präsentierte verschiedene Phasen Trumps, beginnend mit einer Darstellung, die angeblich sein vierjähriges Ich zeigen soll, bis hin zu aktuelleren Aufnahmen. Diese unerwünschte Verwendung eines ihrer bekanntesten Musikwerke hat die Band, die ihre Wurzeln in den frühen 1980er-Jahren hat, nun zu entschiedenem Handeln veranlasst.

In einer unmissverständlichen Erklärung, die auf Instagram veröffentlicht wurde und sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache verfasst ist, um sicherzustellen, dass die Botschaft in den USA verstanden wird, heißt es: „Wir untersagen hiermit jegliche weitere Verwendung von Alphaville-Musik durch die Republikanische Partei und ihren Präsidenten.“ Das Statement wurde mit den Worten „freundlichen Grüßen aus dem alten Europa“ und dem Namen von Alphaville-Sänger Marian Gold unterzeichnet. Die Band betonte ausdrücklich, dass sie Trumps politische Ansichten nicht teile, sondern diese sogar in weiten Teilen verabscheue. Aus diesem Grund habe man beschlossen, dafür Sorge zu tragen, dass der betreffende Beitrag unverzüglich aus dem Internet entfernt werde.

Alphaville, eine Band, die mit Hits wie „Big in Japan“ und eben „Forever Young“ weltweiten Ruhm erlangte, hat in den letzten Jahren zwar weniger öffentlichkeitswirksam agiert, doch das Album „Eternally Yours“ erschien im September 2022. Diese klare Positionierung im Kontext politischer Instrumentalisierung ihrer Musik markiert eine konsequente Fortsetzung früherer Bemühungen der Band, sich von politischen Nutzungen ihrer Lieder zu distanzieren. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Management von Alphaville öffentlich erklärt, dass man die Abspielung von Liedern der Band auf dem FPÖ-Radiosender „Austria first“ nicht wünsche und man gegebenenfalls rechtliche Schritte prüfen werde. Auch die Distanzierung von der Nutzung ihrer Lieder durch die Partei Alternative für Deutschland (AfD) wurde in der Vergangenheit kommuniziert, auch wenn sich hier rechtlich Grenzen zeigten, die eine Unterbindung erschwerten.

Die aktuelle Auseinandersetzung mit Donald Trump und der Republikanischen Partei unterstreicht jedoch die Entschlossenheit der Band, ihre künstlerische Integrität zu wahren und ihre Musik nicht für politische Zwecke missbrauchen zu lassen, insbesondere wenn diese den Werten der Band diametral entgegenstehen. Die rechtlichen Schritte gegen die Nutzung durch Trump werden nun geprüft, um sicherzustellen, dass die Botschaft von „Forever Young“ – ein Lied über das Streben nach Beständigkeit und dem Kampf gegen Vergänglichkeit – nicht im Rahmen von Wahlkampfstrategien pervertiert wird.





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