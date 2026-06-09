Alongshan-Virus in Österreich: Forscher weisen Erreger in Zecken nach

Das Alongshan-Virus (ALSV) wurde in Österreich entdeckt. Forscher der MedUni Wien fanden heraus, dass es sich bereits vor 20 Jahren in Mitteleuropa etabliert hat. Gleichzeitig sinkt die FSME-Impfrate, was zu mehr Hospitalisierungen führt.

Forschende der MedUni Wien haben das Alongshan- Virus ( ALSV ) in Österreich nachgewiesen und herausgefunden, dass es sich bereits vor mindestens 20 Jahren in Mitteleuropa etabliert hat.

Die Ergebnisse basieren auf genetischen Analysen von Zeckenproben, darunter rund 3.000 im Jahr 2024 gesammelte Zecken, 2.000 archivierte Proben aus den Jahren 2005 bis 2018 sowie etwa 2.000 Blutproben von Patientinnen und Patienten. Die Studie, veröffentlicht im Fachjournal The Lancet Microbe, zeigt eine weite geografische Verbreitung des Virus in Österreich, mit Nachweisen in Wien, Oberösterreich, Niederösterreich, der Steiermark und Vorarlberg.

Studienleiterin Judith Aberle betonte, dass die Ergebnisse belegen, dass das Virus bereits in mehreren Bundesländern zirkuliert, was auf eine längere Präsenz hindeutet. ALSV wurde erstmals 2017 in China bei Menschen mit fieberhaften Erkrankungen entdeckt. In Österreich konnte das Virus zwar in keiner der untersuchten Patientenproben direkt nachgewiesen werden, jedoch wurden bei zwei Personen hohe ALSV-spezifische Antikörperspiegel festgestellt. Dies zeigt, dass es bereits zu Infektionen gekommen ist, auch wenn diese offenbar selten sind.

Während die chinesische Variante mit Fieber und Symptomen ähnlich der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) in Verbindung gebracht wird, ist unklar, ob die in Europa zirkulierenden Varianten beim Menschen überhaupt Erkrankungen auslösen. Hinweise auf das Vorkommen von ALSV gibt es auch in Deutschland, Finnland, Frankreich und der Schweiz. Die Forschenden betonen, dass weitere Studien zur gesundheitlichen Relevanz und Verbreitung notwendig sind. Parallel zu den ALSV-Erkenntnissen wurde bekannt, dass die Durchimpfungsrate gegen FSME in Österreich sinkt.

Der Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) berichtete, dass sich ein Großteil der Bevölkerung nicht im empfohlenen Impfschema befindet, insbesondere in Vorarlberg und Tirol. Die mittlere Alterskohorte ist am besten geschützt, Kinder und Jugendliche am schlechtesten. Gleichzeitig steigt die Anzahl der hospitalisierten FSME-Fälle seit Jahren. Gründe sind laut ÖVIH sowohl die gesunkene Impfrate als auch ein gestiegenes Infektionsrisiko.

Menschen ab 50 Jahren, besonders ab 60, erkranken überdurchschnittlich schwer an FSME, mit möglichen Folgen wie Gehirnhautentzündung oder Rückenmarksentzündung. Etwa ein Drittel der Betroffenen leidet unter langandauernden Folgeschäden. Zeckenübertragene Viruserkrankungen nehmen weltweit zu und stellen ein wachsendes Gesundheitsrisiko dar





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