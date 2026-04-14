Alles Banane?: Neue Kampagne will Männergesundheit enttabuisieren

Die Kampagne 'Alles Banane?' startet im April 2026 in Österreich, um Männergesundheit aus der Tabuzone zu holen. Initiiert von ÖGU und BVU, soll die Kampagne mit Humor und Aufklärung Mythen entkräften und Vorsorge fördern.

Mit der Kampagne 'Alles Banane?' startet ab Mitte April 2026 eine umfassende Initiative in ganz Österreich , die das Thema Männergesundheit aus der Tabuzone befreien möchte. Verantwortlich für diese Aktion zeichnen sich die Österreich ische Gesellschaft für Urologie und Andrologie ( ÖGU ) sowie der Berufsverband der Österreich ischen Urologie ( BVU ). Das erklärte Ziel ist es, mit einer gesunden Portion Humor und einer offenen Informationspolitik die vorhandenen Hemmungen rund um das Fachgebiet der Urologie abzubauen und die Prävention von Erkrankungen in den Vordergrund zu rücken. Die Kampagne legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Entkräftung von weitverbreiteten Mythen und Unsicherheiten, die viele Männer nach wie vor belasten und verunsichern.

Priv. Doz. DDr. Mehmet Özsoy, Präsident des Berufsverbands der Österreichischen Urologie, unterstreicht die Notwendigkeit dieser Kampagne mit den Worten: 'Wir erleben tagtäglich in unserer Praxis, dass urologische Themen nach wie vor mit großer Unsicherheit, Scham und einer Vielzahl von falschen Vorstellungen verknüpft sind.' Genau hier setzt 'Alles Banane?' an. Die Kampagne nutzt bewusst einen spielerischen Ansatz, der mit einem Augenzwinkern Vorurteile und Mythen aufgreift, um die Urologie auf eine unverkrampfte und ansprechende Weise in das Bewusstsein von Männern – und ebenso von Frauen – zu tragen. Die zentrale Botschaft ist klar und deutlich formuliert: Urologen bieten unkomplizierte, professionelle Hilfe und behandeln ihre Patienten ohne jegliche Peinlichkeit oder unangenehme Situationen.

Die Kampagne erstreckt sich über verschiedene Kanäle, um eine maximale Reichweite zu erzielen. Auf einer eigens eingerichteten Website finden Interessierte detaillierte Informationen, die gängige Mythen entkräften und einen fundierten Überblick über das Fachgebiet der Urologie bieten. Ergänzend dazu wird die Kampagne aktiv über den Instagram-Kanal 'Urologie Österreich' kommuniziert, um insbesondere junge Zielgruppen anzusprechen und das Bewusstsein für Männergesundheit zu stärken. Durch diese breit gefächerte Kommunikationsstrategie soll sichergestellt werden, dass möglichst viele Menschen von der Kampagne erreicht werden und sich umfassend über die Bedeutung der urologischen Vorsorge und Behandlung informieren können. Die Kampagne setzt somit einen wichtigen Schritt, um das Stigma rund um urologische Themen zu durchbrechen und Männern den Zugang zu notwendiger medizinischer Versorgung zu erleichtern.





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