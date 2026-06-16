Allergien: Das Risiko variiert im Laufe des Lebens

Eine umfangreiche Studie hat herausgefunden, dass das Risiko, an Allergien zu erkranken, im Laufe des Lebens stark variiert. Die Forscher untersuchten 5.046 Personen über mehrere Jahre hinweg und stellten fest, dass neue Sensibilisierungen auch im Erwachsenenalter auftreten können.

Juckende Augen, Niesattacken und eine verstopfte Nase - für viele gehören Allergien zum Alltag. Doch das muss nicht unbedingt für immer so bleiben. Wissenschaftler haben bei einer umfangreichen Studie herausgefunden, dass das Risiko , an Allergien zu erkranken, im Laufe des Lebens stark variiert.

Insgesamt wurden 5.046 Personen dreimal im Abstand von jeweils etwas mehr als vier Jahren mittels Haut-Pricktest untersucht. Während etwas mehr als die Hälfte der Probanden dauerhaft keine allergische Sensibilisierung aufwies und knapp ein Drittel durchgehend sensibilisiert blieb, zeigte sich bei einem bemerkenswerten Teil der Probanden eine Veränderung. Personen unter 18 Jahren entwickelten deutlich häufiger erstmals eine Allergie. Anders sah es bei älteren Menschen aus: Bei Teilnehmern über 60 Jahren verschwand eine bestehende Sensibilisierung vergleichsweise häufig wieder.

Die Forscher stellten fest, dass das Allergierisiko von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Menschen mit einer familiären Vorbelastung wiesen häufiger stabile Allergien auf. Schwankende Testergebnisse fanden die Forscher hingegen öfter bei Personen ohne familiäre Vorbelastung. Die Untersuchung zeigt, dass neue Sensibilisierungen selbst noch im Erwachsenenalter auftreten können.

Wer jahrelang beschwerdefrei war, ist also nicht automatisch davor geschützt, später doch noch allergisch auf bestimmte Substanzen zu reagieren. Die Ergebnisse der Studie lassen darauf schließen, dass das Allergierisiko im Laufe des Lebens stark variiert und dass neue Sensibilisierungen auch im Erwachsenenalter auftreten können





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