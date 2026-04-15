Allein im Nachtdienst: Erfahrungsbericht zeigt extreme Belastung in der Pflege

Ein erschütternder Erfahrungsbericht aus einem oberösterreichischen Ordensspital zeigt die extreme Belastung von Pflegekräften im Nachtdienst. Die Pflegekraft war allein verantwortlich für 28 Patienten und eine Schülerin, was zu Stress, Überforderung und gefährlichen Situationen führte.

Allein im Nachtdienst – und verantwortlich für 28 Patienten und eine Schülerin. Ein Erfahrungsbericht aus einem oberösterreichischen Ordensspital zeigt, wie schnell der Alltag zur Extremsituation wird. Wenn auf einer Spitalsstation pausenlos die Glocken läuten, ist das für Pflege kräfte kein Hintergrundgeräusch – sondern purer Stress . Der Bericht schildert eindrücklich, wie hart ein Nachtdienst in der Realität ablaufen kann.

'Die Station war voll belegt – 28 Patient:innen', berichtet die Pflegekraft. Darunter befanden sich schwer kranke Menschen: frisch Operierte, Patienten mit mehreren Erkrankungen gleichzeitig, dazu Menschen mit Schmerzen, Angstzuständen und komplizierten Krankheitsverläufen. Besonders belastend: 'Ich war die einzige examinierte Pflegekraft in dieser Nacht' – und damit allein verantwortlich 'für 28 Patient:innen und für unsere Schülerin'. Die Schilderung verdeutlicht die enorme Verantwortung und den Druck, dem das Personal ausgesetzt ist.

Die Situation verschärfte sich weiter, als ein Patient, der seit Tagen unter schweren Angstzuständen litt und zudem unter Herzbeschwerden und stark erhöhtem Blutdruck litt, in eine kritische Lage geriet. In dieser Nacht musste sofort gehandelt werden. Der Arzt wurde informiert, Untersuchungen eingeleitet und Blut abgenommen. 'Während wir versorgten, klingelten 27 andere Patient:innen weiter', heißt es im Bericht. Gleichzeitig mussten Medikamente vorbereitet, Bestellungen erledigt und alles genau dokumentiert werden. Die Pflegekraft beschreibt den immensen Druck als 'enorm' und betont, dass dies kein Einzelfall ist. Der Bericht beleuchtet die täglichen Herausforderungen, denen Pflegekräfte in einem unterbesetzten Umfeld ausgesetzt sind, und zeigt die Auswirkungen auf die Patientenversorgung.

Die Situation eskalierte plötzlich weiter. Kaum war kurz Zeit für Dokumentation, läutete es erneut – fast gleichzeitig auch im Zimmer gegenüber. Die Schülerin ging nachsehen, kam aber Sekunden später zurück. 'Der Patient blutet', sagte sie angespannt. Als die Pflegekraft ins Zimmer kam, war sofort klar: Die Situation ist lebensbedrohlich. Sofort wurde der Notruf ausgelöst, Unterstützung kam von der Nachbarstation, der Arzt wurde verständigt. Doch es blieb keine Zeit zum Zögern: Noch direkt auf der Station musste mit der Wiederbelebung begonnen werden. 'Sekunden dehnten sich zu Ewigkeiten. Kommandos. Druck. Konzentration.'

Der Patient konnte zunächst stabilisiert und in den OP gebracht werden. Doch währenddessen lief der Alltag weiter – die anderen Patienten warteten, klingelten, brauchten Hilfe. Die Schülerin war wieder alleine unterwegs. 'Ich hatte keine Möglichkeit, sie zu unterstützen. Keine Zeit, ihr zu erklären, was geschah.' Die Pflegekraft schildert die Ohnmacht und den Frust, die in solchen Situationen entstehen, wenn die Ressourcen nicht ausreichen, um allen Patienten gerecht zu werden. Was bleibt, ist Frust und Überforderung: 'Zu wissen, dass man den Patient:innen nicht gerecht wird. Zu wissen, dass man den eigenen professionellen Ansprüchen nicht gerecht wird.' Ein Gefühl, das viele in der Pflege kennen.

Der geschilderte Nachtdienst macht deutlich, warum der Frust in vielen Spitälern zuletzt so groß war. Die Schilderung unterstreicht die Notwendigkeit von Verbesserungen in den Arbeitsbedingungen und der Personalbemessung, um die Qualität der Patientenversorgung zu gewährleisten. Hinter den Kulissen lief monatelang ein harter Kampf um bessere Arbeitsbedingungen, mehr Entlastung und mehr Geld. Ende März dann die





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