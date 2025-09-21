Die russische Sängerin Alla Pugatschowa, im Exil lebend, äußert sich in einem Interview kritisch zur russischen Regierung und dem Krieg in der Ukraine. Das Video ihrer Aussagen geht viral und erreicht ein Millionenpublikum.

Alla Pugatschowa , eine der bekanntesten russischen Sängerinnen, die seit Beginn des Krieg es im Exil lebt, hat in einem ausführlichen Interview deutliche Worte an die russischen Machthaber gerichtet. Das Video der bemerkenswerten Aussagen ist nun viral gegangen und erreicht ein Millionenpublikum, sowohl innerhalb als auch außerhalb Russland s.

Die 76-jährige Künstlerin, die in der Sowjetzeit ein gefeierter Schlagerstar war und bis heute eine breite Popularität genießt, insbesondere bei der älteren Bevölkerung und quer durch alle Gesellschaftsschichten, setzt sich mit ihren Äußerungen kritisch auseinander. Nach der russischen Invasion in die Ukraine floh Pugatschowa mit ihrem Ehemann, dem bekannten Komiker und TV-Moderator Maxim Galkin, nach Israel. Dieses Exil, wie auch die politischen Entwicklungen, scheinen ihre Sichtweise und ihre Äußerungen geprägt zu haben.\In dem dreieinhalbstündigen Interview, das am 10. September auf Instagram und dem YouTube-Kanal der regimekritischen Journalistin Katerina Gordejewa veröffentlicht wurde, spricht Pugatschowa über die Situation in Russland. Das Gespräch, das in Russland mit großem Interesse verfolgt wurde, konzentriert sich insbesondere auf die Einstufung ihres Ehemanns Maxim Galkin als „ausländischer Agent“. Galkin, ein erklärter Kriegsgegner, spendet Einnahmen aus seinen Auftritten an die Ukraine, was zu seiner offiziellen Klassifizierung durch das russische Justizministerium führte. Pugatschowa reagiert auf diese Entwicklung mit einem eindringlichen Appell an die Behörden. Bemerkenswert ist, dass in dem gesamten Gespräch das Wort „Krieg“ vermieden wird, ebenso wie die direkte Erwähnung der Ukraine. Dennoch lassen ihre Aussagen keinen Zweifel an ihrer Position. Das Video, das bereits millionenfach geklickt und mit zahlreichen Kommentaren versehen wurde, zeigt die anhaltende Bedeutung Pugatschowas und ihr Vermögen, die öffentliche Meinung in Russland zu beeinflussen. Selbst Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sah sich veranlasst, sich zu den Äußerungen zu äußern, was die Relevanz der Künstlerin unterstreicht.\Pugatschowa appelliert in ihren Aussagen an das Justizministerium, ihr ebenfalls den Status einer „ausländischen Agentin“ zu verleihen. Sie betont ihre Solidarität mit ihrem Ehemann und beschreibt ihn als „ehrlichen, anständigen und aufrichtigen Menschen, einem wirklichen und unkäuflichen Patrioten Russlands, der seiner Heimat Wohlstand wünscht, ein friedliches Leben, Meinungsfreiheit und ein Ende des Sterbens unserer Jungs für illusorische Ziele, die unser Land zum Paria machen und das Leben unserer Bürger erschweren“. Diese Worte sind als indirekter Appell an Präsident Putin zu verstehen, den Krieg zu beenden und die Politik der russischen Regierung zu überdenken. Ihre Aussagen, die von vielen als mutig und bemerkenswert empfunden werden, zeigen das anhaltende Gewicht der Künstlerin in der russischen Gesellschaft und ihre Fähigkeit, eine kritische Stimme gegen den Krieg zu erheben, ohne diesen direkt zu benennen





