Die österreichische Bundesregierung erhöht ab 1. Jänner 2027 die Alkoholsteuer auf Spirituosen um 30 Prozent. Branchen warnen vor negativen Effekten.

Die österreichische Bundesregierung hat im Rahmen des Budgetbegleitgesetzes 2026 beschlossen, die Steuer auf Spirituosen zum 1. Jänner 2027 deutlich anzuheben. Die Gastronomie und der Einzelhandel müssen ab diesem Datum mit einem sprunghaften Anstieg der Produktkosten rechnen, da der Steuersatz für 100 Liter reinen Alkohol von derzeit 1200 Euro auf 1560 Euro steigt.

Dies entspricht einer Belastungssteigerung von exakt 30 Prozent für harte alkoholische Getränke wie Whiskey, Wodka und Weinbrand.

Mechanismus der Preissteigerung

Also read Neue EU-Regeln für Mähroboter ab 2027: Sicherheit und Cybersicherheit

Die erhöhte Abgabe basiert nicht auf dem Gesamtpreis des Flascheninhalts, sondern ausschließlich auf dem Gehalt an reinem Alkohol in jedem Getränk. Der finale Verkaufspreis setzt sich dabei aus vielen Faktoren zusammen, darunter Herstellungskosten, Transport, Verpackungsaufwand und die anfallende Umsatzsteuer. Bei günstigeren Spirituosenprodukten führt dieser Mechanismus zu einem relativ stärkeren Preisanstieg im Vergleich zu teureren Markenartikeln, da die fixe Steuerbasis einen größeren Anteil am Endpreis ausmacht.

Positionen der Wirtschaftsbetriebe

Die Lebensmittelindustrie, die Gastronomie und die Tourismusbranche haben diese Maßnahme bereits im Vorfeld scharf kritisiert. Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin des Fachverbands der Lebensmittelindustrie, warnt davor, dass Konsumenten aufgrund der höheren Preise auf niedriger besteuerte Alternativen oder auf den Einkauf im Ausland ausweichen werden. Sie befürchtet, dass die Gesamtbilanz für den Staatshaushalt langfristig negativ ausfallen wird, da die Nachfrage einbrechen könnte.

Finanzielle Erwartungen und Vergleich

Advertisement

Das Finanzministerium rechnet mit Mehreinnahmen in Höhe von 35 Millionen Euro im Jahr 2027 und bis zu 45 Millionen Euro im darauffolgenden Jahr 2028. Ein historischer Vergleich aus dem Jahr 2014 zeigt jedoch, dass eine ähnliche Erhöhung von 1000 auf 1200 Euro damals nur zehn Millionen Euro jährliche Mehrerträge brachte. Die Wirtschaftskammer (WKÖ) führt dies darauf zurück, dass das Spirituosenvolumen danach um rund eine Million Liter pro Jahr einbrach und sich erst nach acht Jahren wieder erholte.

Internationale Entwicklung

Auch in den Nachbarländern finden Anpassungen statt. In Slowenien liegt der Steuersatz aktuell bei 1412,40 Euro pro 100 Liter reinen Alkohols, während er in Tschechien bei rund 1680 Euro liegt. In Italien fallen 1036 Euro pro Hektoliter an. Die deutsche Bundesregierung hat ebenfalls angekündigt, die Steuer ab 2027 um 20 Prozent zu erhöhen, wobei dort Bier davon ausgenommen bleibt.

Konsumtrends in Österreich

Trotz der bevorstehenden Preiserhöhungen ist der Konsum von alkoholischen Getränken in Österreich leicht rückläufig. Laut dem Handbuch Alkohol des Gesundheitsministeriums sank der tägliche Pro-Kopf-Verbrauch von reinem Alkohol von 23 Gramm Mitte der 2000er-Jahre auf 21,3 Gramm im Jahr 2024. Auf Spirituosen entfallen davon drei Gramm pro Kopf und Tag, wobei hier kein eindeutiger Trend ablesbar ist. Im Wirtschaftsjahr 2024/25 wurden zudem im Schnitt fünf Prozent weniger Bier konsumiert als im Vorjahr.